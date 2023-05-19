王美花與英前首相會談 提台英半導體合作

經濟部長王美花今 (19) 日下午與英國前首相特拉斯 (Liz Truss) 會談，雙方就半導體供應鏈韌性、安全及雙方合作方式進行交流，希望透過研究機構等產業合作方式，推進台英雙方半導體產業合作。

王美花表示，經濟安全與韌性已經成為全球關注的重點，即將召開之 G7 也將就此進行討論，而台灣經濟與全球高度連結，台海安全更攸關全球經濟的安全及穩定，我在致力於維護台海安全的同時，也非常需要理念相近的夥伴對台灣的大力支持。

特拉斯前首相長期以來支持台灣的國際參與，也非常重視台海的安全議題，王美花特別在會談中，感謝特拉斯前首相多次在重要場域，強調台灣在全球的重要性。

特拉斯前首相表示，英國已完成加入 CPTPP 的談判，CPTPP 作為印太地區的重要經貿組織，支持台灣加入該協定，也相當關注我國申請案的進展，返回英國後將持續與相關人士討論。

王美花表示，英國在印太地區扮演相當重要角色，特拉斯前首相的支持對我國加入 CPTPP 相當重要，我國期待與英國深化相關經貿合作。

另外，會談中雙方也就如何透過強化與友盟國家的合作，確保半導體供應鏈的韌性與安全。

王美花表示，注意到英國政府已公布其半導體戰略，爰期待與英方透過研究機構等產業合作方式，推進雙方半導體產業合作。