〈焦點股〉外資看好AI伺服器板需求助攻力道 金像電帶動族群走揚

日系外資看好新伺服器平台及 AI 伺服器需求，最新出具報告指金像電 (2368-TW) 將爲少數的受惠廠商，目標價由 115 元調高到 135 元，評等維持「買進」，金像電早盤股價觸及漲停 113.5 元，帶動族群股價走揚。

除金像電之外，早盤台股伺服器板相關個股包括健鼎 (3044-TW)、博智 (8155-TW) 湧入強勁買盤，大舉推升股價，健鼎上漲超過 6.6%，博智股價上漲超過 3%。

日系外資指出，金像電 2023 年首季財報雖然不如預期，但評估新伺服器平台及第三季放量，而 AI 伺服器板需求在今年雖然只占金像電伺服器板的個位數，但 2024 年將成長到雙位數的比重，同時，由於高階伺服器板的生產門檻高，金像電將為少數受惠者，目標價由 110 元調高到 135 元，評等維持「買進」。

依金像電營運結構，伺服器板占比重約 5 成、NB 以及網通約各占 2 成的水準，其他應用則占 1 成。

健鼎今天則指出，第二季訂單的能見度仍能偏低，目前關注在各廠商的庫存去化。

健鼎 2023 年首季財報，營收爲 142.29 億元，毛利率 15.3%，季減 3.67 百分點，年減 1.78 百分點，稅後純益 11.43 億元，季減 31.27%，年減 20.9%，每股純益 2.18 元。