〈紐約匯市〉美數據穩健+債限有解 美元指數登近兩個月新高

美元指數周四 (18 日) 升至近兩個月高點，另一輪穩健的經濟數據，近一步削弱對聯準會 (Fed) 放寬貨幣政策的押注，與此同時，投資人對美國達成債務上限協議、避免違約抱持樂觀看法。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 強升 0.65%，至 103.55，是 3 月 20 日以來最高。

據外媒報導，眾議院領袖麥卡錫 (Kevin McCarthy) 周四表示，眾院可望在下周通過提高債務上限的議案，他指出，談判的進展比上周還要好，而且已經有了「架構」。

麥格理 (Macquarie) 全球外匯和利率策略師 Thierry Wizman 表示：「顯然地，因預期會發生債務危機，一些人以放空美元作為避險手段，如今所有信號都顯示，我們將在未來幾天找到解決方案，於是人們開始將空頭部位平倉，帶動美元走強。」

除了債限談判以外，投資人的另一關注焦點在於美國經濟數據，最近幾周的數據表現強勁。

美國周四公布上周初領失業金人數降至 24.2 萬人，低於市場預期。另一項數據顯示，費城 Fed 製造業指數從 4 月的 - 31.3，在上月升至 - 10.4，優於預期的 - 19.8，但仍延續 9 月以來的萎縮狀態，許多組成項目仍落在負區間。

交易員現在預期，聯準會在 6 月會議上升息的機率約為 33%。大約一個月前，市場認為 Fed 降息的機率約為 20%。

Wizman 表示：「Fed 對降息前景總是堅守立場，就算 Fed 沒有在今年降息也不足為奇，這一直是他們的主張。」

幾位 Fed 官員也以通膨居高不下為由，反對今年降息。達拉斯聯準銀行總裁蘿根 (Lorie Logan) 周四表示，她擔心通膨降溫速度不足以讓 Fed 在 6 月暫停升息。

Fed 理事、下一任副主席提名人選傑佛森 (Philip Jefferson) 也表達類似看法，他認為對付通膨的進展正在放緩，而且在政策緊縮過程中評估快速升息的全面影響，還為時過早。

美元兌日元漲逾 0.8% 至 138.68 日元，是去年 11 月以來最高。

美元上漲同時，歐元和英鎊均貶逾 0.6%，歐元報 1.0771 美元，是 3 月 27 日以來最低，英鎊報 1.2407 美元，處在三周低點。

澳幣、紐元和加幣均較前一日回落，澳幣貶逾 0.6% 至 0.6616 美元，紐元貶 0.3% 至 0.6226 美元，加幣貶近 0.4%，至 1.3501 加元兌 1 美元。

新興貨幣方面，土耳其里拉兌美元貶至歷史新低，截稿前報 19.79 里拉兌 1 美元。土耳其現任總統艾爾段 (Recep Tayyip Erdogan) 在總統大選中領先，令市場感到意外，他將在 5 月 28 日的第二輪決選中面對反對黨候選人基里達歐魯(Kemal Kilicdaroglu)。

截至台灣時間周五 (19 日) 約 6:00 價格: