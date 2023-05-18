〈台幣〉股匯齊揚 新台幣升值5.1分收30.766元

台股大漲激勵新台幣翻升，新台幣兌美元今 (18) 日升值 5.1 分收在 30.766 元，台北及元太外匯市場合計成交量 11.61 億美元。

台股今天在權王台積電 (2330-TW) 領軍下，大漲 176 點收在 16101.88 點，成功收復萬六關卡，外資大買台股 295.83 億元，股市大漲、外資匯入推升新台幣匯率走勢。

新台幣今天開盤小升 1.7 分以 30.8 元開出後，高點站上 30.73 元、低點為 30.80 元，終場收在 30.766 元。

外匯交易員說，新台幣在外資買盤匯入及出口拋匯助攻，推升匯率盤中升值 8.7 分、高點站上 30.73 元，但因外資匯入量不大，午盤過後部分外資匯出，加上人民幣、日元偏弱，在比價效應下，讓新台幣升勢略有收斂，終場升值 5.1 分。

外匯交易員表示，新台幣後續是否擺脫貶勢轉升，主要還是看外資態度，聯準會鷹派立場將使美元獲得一定程度支撐，日元、人民幣偏弱整理，也讓亞幣難見反彈契機，短線不排除仍可能朝 31 元叩關。

主要亞幣今天漲跌互見，美元指數小升 0.21%，新台幣小升 0.49%、人民幣貶值 0.49%、日元貶值 0.12%、韓元小貶 0.26%。