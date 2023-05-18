〈能源盤後〉美債務上限協議將成 市場鬆一口氣 原油收登1周高點

原油期貨價格周三 (17 日) 收於一周多以來的最高位，其支撐力來自美國拜登總統的評論，該評論增強大眾對美國將達成債務上限協議的預期，緩解市場對美國經濟的擔憂。

中國近期的經濟數據弱於市場預期，美政府公布上周國內原油庫存連續第二周上升，但國際能源署 (IEA) 周二上調了全球石油需求增長預期。

能源商品價格

6 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.97 美元或 2.8%，收每桶 72.83 美元。

7 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 2.05 美元或 2.7%，報每桶 76.96 美元。

根據道瓊市場數據，Brent 和 WTI 原油最近月期貨均創下 5 月 9 日以來最高收盤價。

6 月交割的汽油期貨價格上漲 3.6%，收每加侖 2.57 美元。

6 月交割的熱燃油期貨價格上漲 2.5%，收每加侖 2.42 美元。

6 月交割的天然氣期貨價格下跌 0.5%，收每百萬 Btu 2.37 美元。

市場驅動力

StoneX 市場分析師 Fawad Razaqzada 表示，投資者越來越期盼美國債務談判找到解套方案，同時今年下半年石油市場趨緊的預期也令原油多頭感到高興。

美國拜登總統周三在白宮發表談話，稱「有信心將就預算達成協議，美國不會違約。」

Razaqzada 稱，包括原油在內的風險敏感資產上漲，是各市場對拜登言論的回應。

由於中國公佈的經濟數據令人失望，周二原油價格下跌。需求擔憂情緒一直困擾著原油，WTI 和 Brent 原油已經連續 4 周周線走低。

RBC 資本市場的大宗商品和數字情報策略師 Michael Tran 表示，油價一直在基本面超賣區域，以及缺乏短期內刺激價格大漲的敏感催化劑之間徘徊。實時實物指標仍然喜憂參半。

「市場一直預計第一季出現鬆散的平衡，但第二季度已經過半，實物市場並沒有明顯好轉。許多市場寄望中國解封，認為這會直接翻轉局面，但即使這框架也是喜憂摻半，且距離高峰期還有一個多月的時間。」

但 IEA 月報顯示，中國的石油需求增長較預期快速，且可能會導致原油市場收緊，並推高油價，因為供應難以跟上。IEA 將今年全球石油需求增長的預測上調了 20 萬桶 / 日，達 220 萬桶 / 日。

SPI 資本管理公司執行合夥人 Stephen Innes 表示，周三油價走高並不令人意外，此前 IEA 發布了需求成長紮實的觀點，且美政府計畫採購 300 萬桶原油以回填戰略石油儲備 (SPR)。

供應報告

EIA 周三公布，上周 (5/12 止) 美國商業原油庫存意外增加 500 萬桶，但該報告公布後，油價繼續走高。

美國瑞穗證券能源期貨主管 Robert Yawger 本預期上周美國原油庫存將增加 250 萬桶，而接受《華爾街日報》調查的分析師平均預計原油庫存將減少 80 萬桶。

但據消息人士透露，美國石油協會 (API) 周二晚間公布上周美國原油庫存增加 370 萬桶。

另外，EIA 報告顯示，上周車用汽油庫存減少 140 萬桶，而蒸餾油庫存小幅增加 10 萬桶。Yawger 先前預期上周汽油庫存和蒸餾油庫存各字下降 200 萬桶。

EIA 稱，俄克拉荷馬州庫欣紐約商品交易所交割中心的原油庫存上周增加 150 萬桶，而 SPR 減少 240 萬桶。

IEA 指出，代表需求的美國汽油供應量上周較前一周減少 39.5 萬桶至 891 萬桶，但過去 4 周平均為 910 萬桶，較去年同期增長 2.9%。

