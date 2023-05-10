有人捧幾十萬人民幣跨城存錢 中國網友：存款特種兵來了？

中國銀行業者定存利率跌破 3%，有人因此捧著幾十萬人民幣，舟車勞頓跨城存錢，當起「存款特種兵」，只為追求更高利率。

據《第一財經》報導，王女士是杭州一位全職寶媽，手頭有好幾張銀行存款。她手上的兩張整存整取 1 年期儲蓄存單，即將在 6 月 14 日到期。這兩張存單面額都是人民幣（下同）30 萬元，利率是 2.1%，到期後，每張都能獲得 6,300 元的利息。

「我的日常開銷就是來自存款利息，除了 6 月這兩張，8 月、10 月、11 月都有這樣的單子，面額基本都是 30 萬元。」王女士說，雖然 2.1% 的利息不是很高，但她覺得還過得去，但她這兩天看到新聞說銀行又下調存款利率，心情馬上不好了。

她說：「我存的是農商行，新聞裡是三家股份銀行調低利息，我還抱著僥倖心理，想著農商行可能不會跟著調，趕緊跟客戶經理打電話，沒想到他們降了，下個月到期後，要是再存農商行，1 年期利息也只有 1.85%。」

王女士算了一筆賬，這兩張單子，如果按照 1.85% 的利息，每張到期後只有 5,550 元，兩張 60 萬元合計下來，少了 1,500 元。

銀行業者陸續調降定存利率

近日浙商銀行、恒丰銀行、渤海銀行三家銀行密集發布調整人民幣存款掛牌利率公告。在本輪降息中，中長期定期存款利率下調幅度相對較大，其中渤海銀行 3 年期整存整取定期存款從 3.25% 調整為 2.95%，下調 30 個基點。

業界普遍認為，這是繼 4 月多家中小銀行降息後新一輪「補降」，與 4 月存款降息潮不同，4 月以中小銀行為主，此輪三家都是股份制商業銀行，也是此前國有大型銀行、股份行中僅存的存款利息「高地」。

年輕人跨城存錢

年輕人為了賺取更高收益，想出了跨城存錢的辦法。細心儲戶發現，同一家銀行在不同城市的存款利率，居然有著不小差別。

比如，某商業銀行，在江蘇銷售的 1 年期和 2 年期存款商品，普遍比在上海售賣的同類產品利率低 15 個基點。而最熱門的 3 年期商品，差距就更大了，整整是相差 40 個基點。也就是說，儲戶拿著 10 萬元，在江蘇該銀行存三年，會比在上海少 1,200 元利息。

如果儲戶存 10 萬元，三年下來要少 1,200 元，那麼 20 萬就是 2,400 元，50 萬的話，就要差 6,000 元了。

蘇州姑娘小許經過打電話咨詢和比較，發現上海某城商銀行不僅 3 年期存款利率高達 3.5%，還額外贈送禮品和銀行積分，而在當地，3 年期定期存款利率僅 3.1%。

4 月底，小許和閨蜜兩人早上 6 點多就從家中出發，搭高鐵、地鐵、公車，兩人在 9 點半到達銀行門口。

一到網點，小許被眼前望不到頭的隊伍震驚了，她數了數，大概有 50 人在排隊。其中，有和她一樣趁著周末從外地趕來的年輕人。

所幸，她在等待半小時後就可以辦理了，她購買了最划算的 3 年定期存款。她說：「到期後，我可以直接憑存單和密碼在家附近的網點取錢」。

為何不同城市之間存款商品利率出現差異？據《第一財經》報導，這可能與銀行各類支出、成本有關，甚至與同城、同行競爭等有關，民眾應該理性看待。