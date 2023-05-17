外資期現貨同步買超 聯手自營商砸百億元敲進台積2.8萬張

台股今 (17) 日放量飆漲，站上 15900 點關卡，三大法人買超 398.25 億元，其中自營商大買 232.67 億元，創下史上最高買超金額，買超台積電近 1.2 萬張，外資期現貨同步買超，個股敲進台積電 1.6 萬張，再加碼多檔金融股。

三大法人今日僅投信站在空方，小賣 1.72 億元；外資買超 167.32 億元，連二買；自營商買超 232.67 億元，三大法人合計買超 398.25 億元。期貨方面，外資淨多單增加 6299 口至 32289 口。

觀察外資今日操作，砸近 83 億元敲進台積電 1.6 萬張，居今日買超第一，其他電子股仁寶、欣興買進逾萬張，元太、聯電、南亞科也獲青睞。金融股也成為買超重點，包含開發金 1.5 萬張、彰銀 1.2 萬張、元大金 1.2 萬張、臺企銀 9396 張、玉山金等。

外資賣超長榮約 1 萬張最多，其次為毅嘉 9306 張、啟碁、長榮航、鴻海、定穎、華通等都有超過 5000 張。

自營商成為台股突破震盪整理格局的關鍵，買超台積電近 1.2 萬張，為今日最多，小幅加碼聯電、鴻海等電子股，金融股也成為受寵標的，新光金逾萬張，中信金、第一金、國泰金、玉山金、兆豐金、合庫金等。

投信買超前十名分別為緯創、技嘉、大同、中信金、元太、力積電、欣興、日月光、和碩、台灣高鐵；賣超前十名分別為聯電、康舒、聯詠、廣達、雄獅、光罩、華邦電、聯嘉、新唐、中興電。