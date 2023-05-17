宇瞻推企業級SSD搶進邊緣伺服器市場 增添明年營運動能

記憶體模組廠宇瞻 (8271-TW) 今(17)日宣布推出企業級 SSD(Enterprise SSD)，搶進邊緣伺服器與資料中心等應用市場，2024 年可望挹注營運動能。

總經理張家騉表示，隨著雲端、物聯網、高速運算、大數據等技術發展，SSD 的儲存需求從大型資料中心開始延伸到中小型規模的應用領域，例如金融或電信業的數據中心、雲端機房等。

另一方面，張家騉指出，加上近期記憶體價格處於低檔，而席捲全球的 ChatGPT 有望帶動伺服器需求，此時推出企業級 SSD 將有助客戶更願意進行規格轉移。

宇瞻全新產品線企業級 SSD 系列，主打大容量、高效能、低延遲、高可靠性四大特點，預計近期取得 WHQL(Windows Hardware Quality Lab) 與 VMware Ready 兩項認證，搭配加值服務資料加密與斷電保護技術。

宇瞻指出，多數 Enterprise SSD 在企業儲存設備中的角色，常常是在 Boot Drive 或 Storage 擇一，無法善用 SSD 的內部儲存空間。宇瞻 Enterprise SSD 系列同時具備開機及資料儲存功能，可隨企業需求規劃硬碟空間，提升運用效能。