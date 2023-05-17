高盛看好中國股票 全球觀望資金有望回流

高盛預估，今年中國企業每股盈餘（EPS）增長有望達到 17%，並且避險基金等海外機構投資者對中國市場的配置仍有上升空間，如果企業盈利增長，提振市場信心，全球觀望資金都有望回流。

「幾乎世界各地的 GDP 增長都在放緩，特別是美國和歐洲。但在去年低基數上，中國正在恢復 GDP 增長。我們預計中國今年的 GDP 增長總體上將是 6%，明年將放緩一些，約為 4.8%，但表現仍然強勁。」高盛亞太首席股票策略師慕天輝（Timothy Moe）日前表示。

「從長期戰略角度來看，我們建議高配中國股票。」慕天輝說。

與此同時，中國市場政策層面對於增長的支持力度仍然顯著。「各種現象都表明政府把增長作為核心政策方向之一來關注。」慕天輝表示，「例如，房地產市場的政策一直在改善，對網路平台公司的監管也在放鬆。監管對平台公司正在採取更有建設性的態度，並認識到他們是整個經濟的關鍵組成部分之一。」

此外，中國股市與美國股市的相關性較低。「基於對美國整體經濟的擔憂，對債務上限談判的擔憂，以及對市場估值和盈利增長不匹配的擔憂，我們認為美國股市可能在今年夏季會出現調整。如果擔心美國股市的潛在調整，那麼中國 A 股是非常好的對沖配置。因此我們戰略上看好 A 股。」

慕天輝特別提及了全球不同類型投資基金對中國資產的配置。他表示，避險基金往往更關注短期市場變化。從去年四季度到 2023 年 1 月，避險基金對中國的投資出現過一撥迅速和明顯的改善，峰值達到自身歷史分位的 91%。而目前這一數值回落至大約 56%。

「避險基金承擔風險的意願更高，但獲利了結的速度也更快。這意味著，如果投資者對盈利潛力的信心增強，避險基金仍有多餘的現金布局，快速重新評估風險。」

在慕天輝看來，如果信心水準提高，海外基金對中國股票的持倉還有很大的提升空間：「如果中國的股票能夠恢復勢頭，開始在價格上有所表現，全球範圍內都有觀望資金來為市場添加『燃料』。當然前提是，我們必須看到基本面的穩定和改善。」