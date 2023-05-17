在中國 月薪人民幣5,000元真的很少嗎？

在中國，月薪人民幣（下同）5,000 元真的很少嗎？數據顯示，象徵經濟「基本盤」的上市公司，過半上市公司員工平均月薪介於 1 萬～2 萬元，董事長年薪多半介於 50 萬～200 萬元。

據《第一財經》報導，從本周一（15 日）開始，月薪 5,000 元的話題一直霸佔中國熱搜榜，一度衝上熱搜第一，直到周二上午依舊位於熱搜榜前 20 名，可見網友多麼關注這個話題。

上市公司是經濟的「基本盤」，是企業界佼佼者，上市公司員工薪資相對具有一定優勢。截至 4 月底，A 股市場上市公司財報揭露完畢，《第一財經》選取其中數據較為完整的 5,137 家上市公司作為統計基數，去年這 5,137 家上市公司的員工總數接近 3,000 萬人。

數據顯示，人均月度薪酬在 5 萬元以上的上市公司有 44 家；4 萬元～5 萬元者有 97 家；3 萬元～4 萬元者有 221 家；2 萬元～3 萬元者有 673 家；1 萬元～2 萬元者有 2,937 家；1 萬元以下者有 1,165 家，其中超過 170 家上市公司員工的平均月薪不到 7,000 元，近 80 家在 6,000 元以下。

可見過半上市公司員工平均月薪介於 1 萬元～2 萬元。而平均薪酬 7,000 元以下的上市公司，大多業績不盡人意，或連續虧損，其中還包括 16 家風險警示公司。

員工人均月度總薪酬按年報中「支付給職工以及為職工支付的現金 + 應付職工薪酬期末餘額 - 應付職工薪酬期初餘額」的方式計算，為稅前薪酬預估數。

從行業來看，金融業員工薪酬依舊最高，2022 年金融業上市公司月度人均薪酬平均數接近 3.6 萬元。

在金融業中，券商薪酬最高。在去年證券行業整體降薪的情況下，絕大部分券商從業人員的人均年度總薪酬仍能達到 40 萬元以上。

其中，中信證券 (600030-CN) 以人均年薪 83.64 萬元排名第一，平均月薪 6.97 萬元；中金公司 (03908-HK) 以人均年薪 81.96 萬元排名第二，平均月薪 6.83 萬元；國泰君安 (02611-HK) 以人均年薪 74.19 萬元排名第三，平均月薪 6.18 萬元。

此外，由於董事長薪酬直接列入年度報告，所以比較直觀。據不完全統計，2022 年度，近 70 家上市公司的董事長年薪不到 10 萬元；年薪 10 萬元～50 萬元者有 622 位；50 萬元～100 萬元者有 1,498 位；100 萬元～200 萬元者有 1,252 位；200 萬元～300 萬元者有 312 位；300 萬元～400 萬元者有 138 位；400 萬元～500 萬元者有 65 位；500 萬元～1,000 萬元者有 77 位；而年薪 1,000 萬元以上者有 28 位。

由此可知，上市公司半數以上的董事長薪酬區間為 50 萬元～200 萬元之間。除此以外，還有相當一部分董事長未在上市公司領取報酬。