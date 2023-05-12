台灣銘板與幣託簽NFC冷錢包供應合約 訂購金額最高達7000萬元

台灣銘板 (6593-TW) 今 (12) 日公告與英屬維京群島商幣託科技有限公司 (幣託科技) 簽訂 NFC 冷錢包 (FortVax) 訂購合約，每次最少訂購 5 萬張，以最多總訂購量來看，合約總金額最高達 240 萬美元(新台幣逾 7000 萬元)。

台灣銘板並強調，不僅如此，合作雙方也以最具競爭力優勢「訂閱式」商業模式，進行保固、加值服務等長期合作，讓幣託交易所的每名會員可用最便宜的價格擁有一張屬於自己的 NFC 冷錢包 FortVax，齊步實現「冷錢包」為去中心化的「最後一哩路」、冷錢包是對抗駭客入侵與監守自盜的「不二法門」，隨著會員需求持續增溫，將對台灣銘板整體營運帶來正面長期的挹注。

台灣銘板董事長劉立恩指出，台灣銘板為 VISA 與 MASTERCARD 授權製造大廠，成立至今已穩健經營超過 50 年，深知超前部署的必要，聯手區塊鏈專業的香港商全金集成公司，歷經一年多的研發，在 2022 年與全球其他冷錢包相較上功能最防呆、碳排放最少、價格最親民的 FortVax 冷錢包交付量產，而此次與幣託科技的合作，更同時象徵 2023 年為台灣銘板正式進軍區塊鏈市場布局的元年。

台灣銘板指出，近十幾年來，數位貨幣交易所與 NFT 平台，顯然永遠擺脫不了被駭而用戶資產被盜的惡夢，而台灣近期在行政院指示由金管會擔任虛擬貨幣主管機關，且金管會將採取階段性監理原則，擬定三大管理方向，包括「訂定指導原則」、「推動相關協會組織訂定自律規範」，以及「透過部會協力」等方式漸進式進行，其中「訂定管理虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）指導原則」的 9 大原則之中，即有「冷熱錢包管理」藉以保障客戶權益，循序漸進強化國內虛擬資產平台對客戶之權益保護，也有助力台灣銘板旗下 FortVax 冷錢包良好的業務開拓空間。

劉立恩進一步表示，冷錢包被認為是目前最安全的加密貨幣儲存方式之一，主要在於冷錢包是沒有連接到網路的加密貨幣錢包，因此被入侵的風險也就小了許多，冷錢包就像是一個交易憑證，要交易時必須插入實體裝置才能交易；而冷錢包除了有實體裝置外，通常也會設置對應的軟體，來方便用戶查看錢包裡的資產情況，而不會將私鑰置於危險之中。

台灣銘板指出，觀察幣託科技旗下的 BitoEX 錢包服務和 BitoPro 虛擬通貨交易所服務，累積會員數達 80 萬，更在台灣搶下 9 成市占，假設僅就幣託每 1 個會員擁有 1 張 NFC 冷錢包來看，將為台灣銘板 FortVax 冷錢包帶來龐大的製卡量商機。

展望 2023 年，以目前台灣銘板在手訂單來看，除了主要銀行客戶在晶片供貨回穩後，已全速推進信用卡發行的腳步，創造公司旗下客製化卡片的訂單需求持續增加外，3D 票證也呈穩健的出貨態勢，有助台灣銘板今年整體營運保持良好的成長動能，加上台灣銘板開拓差異化產品市場仍不留餘力，尤其在冷錢包市場方面，全體業務團隊積極持續在全球虛擬貨幣交易所上攻城掠地。

台灣銘板原深耕卡片、卡片個人化、銘板及薄膜按鍵開關市場，2022 年全年營收為 5.2 億元，稅後純益 249 萬元，每股純益 0.12 元，2023 年第一季營收 1.36 億元毛利率 26.05%，稅後純益 509 萬元，每股純益 0.25 元。