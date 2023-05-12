【產業概觀】台灣離岸風電有哪些相關公司？拆解設備供應商，概念股一次掌握

對於能源仰賴高度進口的台灣而言，如何降低能源依賴一直都是台灣的關鍵議題。
上篇我們提到，政府的政策目標是 2025 年時，再生能源發電占比達 20%。
2025 年時離岸風電累計裝置 5.6GW，2026-2030 每年增加 1.5GW，長期目標則是 2050 年再生能源發電佔比超過 60%，其中風電將朝大型化、浮動式離岸風機發展，預計 2030 年離岸風電裝置量達 13.1 GW，2050 年達 40-55 GW。 值得注意的是，在全球前 20 大適合發展離岸風電的場域，就有 9 處位於台灣領海，離岸風電就成為能源政策中的重點方向。
今天我們要介紹的是風力發電產業的上游，設備製造業，一起來認識相關廠商吧！
一、離岸風電產業鏈概觀
快速複習先前提到的風力產業鏈
風力產業上中下游較為特別的是，設備製造業同時包含風力發電機之原材料、零組件及配件、次系統之供應與風機設備系統組裝。
整合服務業則涵蓋風場規劃、風場營造以及風機維護。
風力發電業則為風場開發業者及發電營運。
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二、離岸風電上游－設備製造
今天我們要介紹的是風力發電產業的上游，設備製造業。
整個風機最主要的關鍵便是風力機系統，系統由葉片、塔架、機艙與其他次系統所組成，機艙內則是由齒輪箱、發電機、軸承等其他零配件組成機組核心，再輔以監控與電力系統，構建成完整的風力機組設施，因此每個環節都不能馬虎。
我們可以初步將其細分為原材料、零組配件、次系統、風機設備這四大項目，再由上往下細分為細項。
在原材料部分，鋼材與樹脂是主流，用來建造風機系統的塔架與葉片等零組件，以台灣廠商來看，有中鋼的鋼材，上緯的樹酯材料等。
零組件 / 配件的細項則是包含葉片、塔架、電纜、齒輪箱等配件，中塔架的供應商台灣以中鋼為主；葉片的部分則是天力離岸；齒輪箱以台朔重工為代表。
次系統領導業者有 ABB 及 Winergy，台灣則是東元的控制系統，華城、中興、士電等的電力系統。
全球風電機組整機設備以丹麥的 Vestas 居首，其他主要業者包含美國 GE、中國大陸金風科技及合併後的 Siemens Gamesa 等業者，台灣則以東元電機最具代表。
三、離岸風電概念股
簡介完設備製造的幾個項目後，整理離岸風電概念股 - 設備製造商如下
1. 鋼材：(2013-TW) 中鋼構、(2002-TW) 中鋼
2. 玻 / 碳纖：(3708-TW) 上緯投控
3. 樹酯：(3708-TW) 上緯投控
4. 葉片：(6793-TW) 天力離岸
5. 塔架：(2031-TW) 新光鋼、(9958) 世紀鋼
6. 電纜：(1605-TW) 華新、(1609-TW) 大亞、(1612-TW) 宏泰、(1618-TW) 合機、(9958-TW) 世紀鋼
7. 齒輪箱：(1589-TW) 永冠 - KY
8. 其他配件：(2012-TW) 春雨、(2031-TW) 新光鋼、(3023-TW) 信邦、(8463-TW) 潤泰材、(9933-TW) 中鼎、(9958-TW) 世紀鋼、(1589-TW) 永冠 - KY、(2072-TW) 世紀風電
9. 監控系統：(1504-TW) 東元、(2308-TW) 台達電
10. 電力系統：(1503-TW) 士電、(1504-TW) 東元、(1514-TW) 亞力、(1519-TW) 華城、(2308-TW) 台達電
11. 離岸風機：(2002-TW) 中鋼
12. 陸域風機：無
有興趣的投資人可以進一步檢視相關公司的營收情況，就可以推敲離岸風電產業中哪個項目相對具有競爭力囉！
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