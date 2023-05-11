FT：美國提議與中國國防部長會談 北京：機率很低

中國政府已告知美國，鑒於美方在 2018 年對中方祭出制裁，因此美中兩國國防部長 6 月在新加坡舉行會談的機率微乎其微，成為美中兩強高層對話最新障礙。

美國國防部長 Lloyd Austin 欲在正式名稱為「國際戰略研究所亞洲安全高峰會」（IISS Asia Security Summit）的「香格里拉對話」上與中國新任國防部長李尚福舉行會談。但甫於 3 月上任的李尚福，在 2018 年被美國制裁，是史上首位被美方制裁的解放軍上將，理由和他擔任中央軍委裝備發展部長時，從俄羅斯進口武器。因此，北京要安排美中國防部長會晤有難度。

美方已告知中方，前述制裁「並不妨礙 Austin 在第三國會見李尚福」。但倫敦《金融時報》報導，幾名知情人士透露，對北京而言，要在美方制裁仍在的情況下，同意 Austin 與李尚福會談，這幾乎不可能。

消息人士表示，拜登政府也沒有取消制裁的可能性。白宮對此不予置評。

Austin 與李尚福難以對話，是美中關係最新僵局。中國前國防部長魏鳳和去年曾在「香格里拉對話」上會見 Austin。英國智庫國際戰略研究所（IISS）舉辦的年度論壇「香格里拉對話」，經常成為美中國防機關官員會面的場所。

美國總統拜登和中國國家主席習近平在去年 11 月峇厘島 G20 峰會會面時一致認為，需要穩定雙邊關係，但今年 2 月初疑似中國間諜氣球飛越北美，打亂了美中啟動高層對話的腳步。

華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）中國事務專家白明（Jude Blanchette）說，美中兩國在此事上的爭執，說明雙方政治動向如何影響美中關係；北京拒絕與美國官員接觸的時間愈長，歐洲及亞洲就會有更多國家認為北京不肯妥協。