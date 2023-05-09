楠梓園區「鑽石更新計畫」第二棒華泰電子接手 估提供800個就業機會

為滿足園區廠商擴廠用地需求，經濟部加工出口區管理處 (簡稱加工處) 推動「鑽石場域更新計畫」，繼興勤電子興建新廠房並取得使用執照後，第二棒由華泰電子於網球場綠地興建新廠，並在今 (9) 日舉行動土典禮，規劃興建 1 棟地下 3 層、地上 9 層廠房大樓，總樓地板面積逾 7 萬平方公尺，預估提供 800 個就業機會。

加工處處長楊伯耕致詞時表示，華泰電子透過製程創新、資訊科技創新、企業流程創新等的核心優勢，持續深耕記憶體市場，其半導體事業中心更是我國第一家完全內資的 IC 封裝代工廠，生產基地皆設立於楠梓科技產業園區內。

「鑽石場域更新計畫」結合民間資源推動園區週轉更新，透過用地配置調整，釋出舊女子宿舍、網球場綠地及舊從服中心等，面積約 3.47 公頃用地公告招商，吸引華泰電子、日月光、興勤電子及宏璟建設 4 家公司組成團隊共同投標，總投資金額約 400 餘億元，促成楠梓科技產業園區史上最大聯合投資案。

加工處指出，除「鑽石場域更新計畫」由日月光公司及宏璟建設聯名捐建，結合教育、運動休閒與醫療等多功能使用的新從服中心已在內部裝修、興勤電子新廠也已取得使用執照。

加工處表示，為加速園區更新轉型、優化經營環境，持續帶動區域經濟繁榮及就業發展，另有創新產業大樓的興建案、兆豐銀行東行舍的更新重建案及第一期招商基地等興建案，盼能同時創造符合廠商投資需求、強化民間業者的投資信心與實質開發利基，共創雙贏的目標。