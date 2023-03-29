瓦城擬配息5元 將推泰式新品牌、進軍美國

連鎖餐飲集團瓦城 (2729-TW) 今 (29) 日公布去年財報，稅後純益 1.11 億元，創掛牌上櫃以來新低，每股純益(EPS)3.62 元，經董事會決議每股發放現金股利 3.5 元，股票股利 1.5 元，合計將配發股息共 5 元，配息率 96%，以今日收盤價 256 元計算，現金殖利率 1.37%，瓦城表示，今年將再新推一個泰式自創品牌，並持續籌備進軍美國市場。

瓦城指出，過去 3 年雖受疫情影響，仍擴大投資於數位轉型創新、雲端廚房和全球研發中心，並靈活整合線上線下的資源持續展店，提前做好疫後準備。

瓦城去年合併營收 45.39 億元，年增 7.32%，不過，稅後純益 1.11 億元，創掛牌以來低點，瓦城說明，主要是因去年調控獲利低於預期門店，並擴大數位轉型投入，以短期獲利影響換取長期營運績效。

瓦城強調，中長期成長動能可期，化危機為轉機，邁入數位轉型新氣象。

進入 2023 年後，瓦城前 2 月合併營收 10.87 億元，年增 28.79%，創同期新高，預計全年再新開 18 家新店點，並將再推自行研發的全新泰式餐飲品牌，拚營收達雙位數成長。

另一方面，瓦城指出，以台灣為基地打造出全球研發中心，整合廚藝管理學院、物流中心、品質保證中心、研發中心和食材生產中心等功能，將成爲接下進軍美國的重要後援。