北京展開反間諜活動 官媒：知名公司淪境外情報機關幫凶

北京展開反間諜活動，近期國家安全機關會同相關部門，在上海、北京、蘇州、深圳等地對國內咨詢行業龍頭企業凱盛融英信息科技公司展開公開執法，目前國家安全機關已依法依規處理涉事企業。

據央視新聞報導，據國家安全機關調查，凱盛融英大量接受境外公司的中國敏感行業咨詢項目，其中一些企業與外國政府、軍方、情報機關關係密切。僅 2017 年至 2020 年，凱盛融英就接受上百家境外公司匯款 2,000 多次，金額高達 7,000 多萬美元。

上海市國家安全局表示，凱盛融英與每名受訪專家均會提前簽署含有「免責條款」的業務合約，要求專家自己履行保密責任，自己承擔法律後果。

相關專家被咨詢公司開出的豐厚報酬所吸引，並認為對方是家守法合規的企業，進而放鬆警惕，在涉外咨詢中洩露內部敏感內容，甚至國家秘密和情報，走上違法犯罪道路。

雷某某曾在中國某重點軍工企業工作，涉嫌向境外洩露軍事軍工領域敏感資料。雷某某成為凱盛融英的咨詢專家後，陸續接受幾次咨詢。

雷某某：「問了一個軍機型號的保有量。」但雷某某未迴避這類敏感問題，而是心存僥倖，極力賣弄，最終向對方透露大量敏感資料。

經中國國家保密部門鑑定，雷某某共向對方提供三項機密級國家秘密和三條秘密級國家秘密。

韓某某則是某大型國企高級研究員，他也提到，凱盛融英工作人員不僅未提醒專家注意保密，反而在客戶有不正當要求時協助客戶說服專家洩密。

經國家保密部門鑑定，韓某某為境外竊取非法提供機密級國家秘密一份，秘密級國家秘密兩份，情報 13 份，商業秘密 18 份。

公開資料顯示，凱盛融英成立於 2008 年，是一家行業專家知識資訊服務公司，主要業務是協助客戶與不同行業、地區的行業專家面談，或進行視訊訪談。

上海市國家安全局表示，凱盛融英擁有 1,000 多家客戶，遍布境內境外。凱盛融英有著龐大專家數據庫，專家人數超過 30 萬人。凱盛融英會鎖定境內政策研究、國防軍工、金融貨幣、高新科技、能源資源、醫藥衛生等重點領域、重要行業，挑選具有影響力的專家。

去年 3 月，凱盛融英再次向港交所遞交招股書。招股書顯示，中國總資產最高的前 20 家證券公司，都是凱盛融英的客戶。

紐約諮詢公司 Teneo Holdings 常務董事 Gabriel Wildau 說，目前尚不清楚北京的紅線在哪，因此任何落在灰色地帶的工作，都應該在中國境外進行。 「我從最近事件感覺到中國員工和長期外派人員比來訪高層面臨更大風險。」他說。