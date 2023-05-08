俄印盧比結算談崩 印度自曝內幕：俄想收人民幣

多名印度官員和知情人士透露，俄羅斯和印度已經暫停以盧比結算雙邊貿易的談判，俄方不願持有盧比，希望印度以人民幣等貨幣支付雙邊貿易。

據《路透》上周四（4 日）報導，一名匿名印度政府官員說，莫斯科認為，如果建立盧比結算機制，俄方最終將面臨全年超過 400 億美元的盧比結餘，但俄國不希望持有大量盧比。

另一名參與討論的印度政府官員則表示，俄方不願持有盧比，希望印度以人民幣等貨幣支付雙邊貿易。

第三名消息人士直言：「我們不想再推動盧比結算，這個機制行不通。印度已經盡一切努力，但無濟於事。」印度官員透露，印俄兩國已開始尋找替代方案，但未提供細節。印度財政部、印度央行及俄國當局並未立即回覆評論請求。

盧比並非完全可自由兌換貨幣，印度在全球商品出口中的比率也僅 2% 左右，這些因素都降低其他國家持有盧比的吸引力。

印度從俄羅斯大量進口廉價石油和煤炭，上述消息無疑是印度一大挫折。在過去幾個月間，印度一直希望與俄國建立永久性盧比支付機制，以降低貨幣兌換成本。

去年 2 月俄軍侵略烏克蘭後不久，印度就開始探索與俄方建立盧比結算機制。儘管俄國面臨國際制裁，但俄印貿易仍持續。根據一名印度政府官員的說法，截至今年 4 月 5 日，印度對俄進口額已從一年前的 106 億美元激增至 513 億美元，其中很大一部分是俄國石油。

據印度官員透露，這些貿易大多仍以美元結算，但以阿聯酋迪拉姆等其他貨幣支付的交易也愈來愈多。