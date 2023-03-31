人民幣國際化再下一城 巴西宣布：以本幣結算中國、巴西雙邊貿易

巴西政府周三（29 日）宣布，已與中國達成協議，不再使用美元作為中間貨幣，而是以本幣進行貿易結算，《法新社》形容這是北京對美元的最新奇襲。

據《法新社》，這項協議讓作為美國經濟霸權頂級對手的中國，和拉丁美洲最大經濟體的巴西可以直接進行大規模貿易和金融交易，用人民幣兌換里爾，反之亦然，無需再透過美元結算。

巴西貿易和投資促進局在聲明中說：「預計這項協議將降低成本，促進更大雙邊貿易，並為投資帶來便利。」

最新數據顯示，中國是巴西最大的貿易夥伴，占巴西進口總額的五分之一以上，其次是美國。中國也是巴西最大出口市場，占巴西全部出口的三分之一以上。中國海關統計數據顯示，去年中巴雙邊貿易額為 1,714.9 億美元，增長 4.9%，按最新外匯匯率估算，折合人民幣 1.181 兆元。

對此中國外交部發言人毛寧在周四表示，中國和巴西今年年初簽署在巴西建立人民幣清算安排的合作備忘錄，「我們感覺巴西人民幣清算安排的建立，有利於中國與巴西兩國企業和金融機構使用人民幣進行跨境交易，促進雙邊的貿易投資便利化」。

中巴兩國在今年 1 月舉行「中巴高層商業論壇」後，已達成本幣互換初步協定。隨後中國人民銀行（央行）在 2 月宣布，中巴兩國中央銀行已簽署在巴西建立人民幣清算安排的合作備忘錄。