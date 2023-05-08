【袁志峰專欄】關注低估值國企

今日推介 - 中國海外發展 (688, $20.3), 目標價 $22.0, 止損價 $19.3

1) 股市前景

上周五港股上揚，成交低企，碧桂園 (2007) 漲逾 5%，為表現最佳藍籌。全星期計，日均成交額環比跌 14% 至 863 億元，港股通南向交易淨買入約 18 億元；恒指升 0.8%，恒生科指跌 0.2%，招商銀行 (3968)、工商銀行 (1398) 及中國平安 (2318) 漲 6%-7%，領漲藍籌；上証指數升 0.3%，深証成指跌 1.4%；標指跌 0.8%，納指升 0.1%；紐約期油跌 7.1%；美元指數跌 0.4%，人民幣兌美元持平；美國 10 年期債息持平約 3.43 厘。

美國就業數據理想降低減息機會，對經濟衰退之擔憂有所舒緩，刺激上周五美股做好。港股成交持續低企，預期恒指於 19000 至 21000 點之間上落，暫欠明確方向，短線關注國企估值重估帶來的投資機會，中資金融股看高一線。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指高開 112 點，早盤冲高回落，最多曾漲 260 點，其後漲幅收窄至 20 點，午後窄幅震盪，收報 20049 點，升 100 點或 0.5%。成交額按日減 7% 至 983 億元，4 月份日均成交額 1087 億元。全星期計，恒指升 0.8%，恒生科指跌 0.2%。

港股通南向資金轉淨賣出 10 億元，中國銀行 (3988)、美團 (3690) 及中國移動 (941) 錄得 5.4、2.4 及 1.9 億元淨買入，建設銀行 (939)、盈富基金 (2800) 及港交所 (388) 錄得 12.3、4.5 及 2.4 億元淨賣出。5 月以來累積淨買入 18 億元，4 月淨買入 313 億元。

恒指升 0.5%，藍籌股 48 升 24 跌 4 持平。碧桂園 (2007) 及恒隆地產 (101) 漲逾 5% 及 4%，為升幅最大藍籌。百度 (9888)、中國海外發展 (688) 及碧桂園服務 (6098) 升逾 3%。中國聯通 (762)、華潤萬象生活 (1209)、華潤置地 (1109)、龍湖集團 (960)、安踏體育 (2020)、招商銀行 (3968) 及工商銀行 (1398) 升逾 2%。中國神華 (1088) 漲近 2%。海爾智家 (6690) 跌逾 4%，為表現最差藍籌。友邦保險 (1299) 及九龍倉置業 (1997) 跌逾 3%。信義玻璃 (868) 跌近 2%。

恒生科指升 1.0%，收報 3895 點，成份股 22 升 6 跌 2 持平。大型科技股跑赢大市，百度 (9888) 升逾 3%， 美團 (3690)、小米 (1810)、京東 (9618) 及快手 (1024) 漲逾 2%。閱文集團 (772) 升逾 4%，為升幅最大成份股。蔚來 (9866)、小鵬汽車 (9868) 及阿里健康 (241) 升逾 3%。京東健康 (6618) 及平安好醫生 (1833) 漲逾 2%。海爾智家 (6690) 跌逾 4%，為表現最差成份股。聯想 (992) 及華虹半導體 (1347) 跌逾 3%，中芯國際 (981) 跌逾 2%。

板塊方面，晶片、家電及基建股逆市下跌。大型科技股、線上醫療、内房、物管、教育、燃氣及中資券商股跑贏大市，漲幅居前。融創中國 (1918) 升逾 17%。融創服務 (1516) 及新城悦服務 (1755) 升逾 5%。中教控股 (839)、中國東方教育 (667) 及希望教育 (1765) 漲 4%-6%。華潤燃氣 (1193) 及昆侖能源 (135) 漲近 4%。中國銀河 (6881)、中信建投 (6066) 及海通證券 (6837) 升 3%-5%。

周五上証指數平開，早段曾漲 0.4%，其後倒跌 0.9%，午後窄幅震盪，收報 3334.50 點，跌 0.5%。深証成指跌 0.8%，科創 50 指數跌 1.4%。滬深兩市總成交約 10700 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少 1000 億元。滬深股通北向交易轉淨買入 6 億元，5 月以來累積淨賣出 8 億元，4 月淨賣出 46 億元。全星期計，上証指數升 0.3%，深証成指跌 1.4%。

3) 宏觀 / 行業訊息

美國勞工部公布，4 月非農業職位增加 25.3 萬個，市場預期增加 18 萬個；失業率為 3.4%，預期為 3.6%。期內，平均時薪按月增加 0.5%，預期為上升 0.3%。(信報)

中國 4 月服務業景氣連續第 4 個月維持在擴張區間，財新 4 月中國服務業 PMI 錄得 56.4，較前月下降 1.4 個百分點，仍處於歷史較高水平。(信報)

中國乘聯會公布，綜合預估 4 月新能源乘用車廠商批發銷量 60 萬輛，按年飆升 1.14 倍，按月基本持平。(信報)

4) 個股訊息

阿里健康 (241) 預期，截至今年 3 月底止年度錄得利潤淨額不少於 4.5 億元 (人民幣．下同)；對上一年度虧損淨額約 2.66 億元。(信報)

中國海外發展 (688) 宣布，4 月份合約物業銷售額約 340.33 億元 (人民幣 ‧ 下同)，按年升 67.1%。首 4 月，累計合約物業銷售金額約 1176.33 億元，按年升 71.4%。(信報)

碧桂園 (2007) 公布，4 月歸屬股東權益的合同銷售金額約 226.9 億元人民幣，按年增長 0.2%。(信報)

外電引述知情人士稱，中國最大的快遞公司順豐控股已着手與銀行籌備在香港第二上市，可能籌集 20 億至 30 億美元資金。(信報)

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