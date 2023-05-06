〈能源盤後〉WTI原油5日來首見收高 但原油本周仍跌約7%

原油期貨價格周五 (5 日) 上漲，WTI 原油 5 個交易日以來首次收高，但由於對經濟前景的擔憂，本周原油跌約 7%。

能源商品價格

6 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 2.78 美元或近 4.1%，收於每桶 71.34 美元，最近月 WTI 原油本周跌幅達 7.1%。

7 月交割 Brent 原油期貨價格上漲 2.80 美元或 3.9%，​​收每桶 75.30 美元，最近月 Brent 原油本周跌幅達 6.3%。

6 月交割的汽油期貨價格上漲 2.3%，收每加侖 2.38 美元，但本周仍跌 6%。

6 月交割的熱燃油期貨價格上漲 3.4%，收每加侖 2.31 美元。

6 月交割的天然氣期貨價格上漲 1.7%，收每百萬 Btu 2.14 美元，本周大跌 11.3%。

市場驅動力

美勞動部周五公布就業報告後，油價攀升。就業報告顯示，4 月新增就業 25.3 萬人，失業率從 3.5% 降至 3.4%。

CompareBroker.io 首席分析師 Jameel Ahmad 表示，過去一周石油因經濟衰退擔憂而遭大量拋售，但該就業報告與央行官員相較樂觀的評論和聲明指出，今年可望躲過經濟衰退的命運。

WTI 原油期貨價格周四收在 3 月 20 日以來的最低點，係因投資者仍擔憂聯準會 (Fed) 和其他主要央行積極收緊貨幣的政策引發全球經濟急劇下滑，從而削弱原油需求，因此令原油持續承壓。

美國區域性銀行股持續疲軟，此點被視為加劇投資者避險情緒，打壓石油期貨，令原油價格逆轉 4 月初 OPEC + 意外宣布下月減產後引發的漲勢。

然而，大幅下跌也讓原油期貨在技術上處於超賣狀態，並有望反彈。

德國商銀大宗商品分析師 Barbara Lambrecht 表示，當前最關鍵因素是「對需求的擔憂情緒」，但我們也質疑擔憂到此程度是否合理。

Lambrecht 寫道，有鑑於中國有大量被壓抑的需求，在中國取消 COVID-19 防疫限制後，對中國需求的悲觀情緒似乎尤其過分。「如果中國 4 月原油進口量也意外上行，可能會讓市場情緒較樂觀。」中國 3 月原油進口量已接近 2020 年 6 月創紀錄的水準。

周五天然氣期貨也隨原油一起收高，但周線大跌。美國能源資訊署 (EIA) 周四報告，上周 (4/28 止) 美國國內天然氣供應量增加 540 億立方英呎，大致符合預期。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周天然氣供應量增加 520 億立方英呎。