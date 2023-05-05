〈能源盤後〉需求不確定性廣泛 WTI油價連4日收低

原油期貨價格周四 (4 日) 收盤多空交錯，對經濟衰退的擔憂情緒持續令能源需求前景蒙上陰影，WTI 原油連續第四日收低，但前一日摔至 16 個月以上最低點的 Brent 原油則小幅上漲。

能源商品價格

6 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 4 美分或近 0.1%，收於每桶 68.56 美元，為 3 月 20 日以來最低，且盤中低點觸及 63.57 美元。

7 月交割 Brent 原油期貨價格小幅上漲 17 美分或 0.2%，​​收每桶 72.50 美元，自前一日觸及的 2021 年 12 月 20 日以來最低點回升。

6 月交割的汽油期貨價格上漲 0.2%，收每加侖 2.33 美元。

6 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.3%，收每加侖 2.24 美元。

6 月交割的天然氣期貨價格下跌 3.2%，收每百萬 Btu 2.10 美元。

市場驅動力

Sevens Report Research 聯合編輯 Tyler Richey 表示，當 WTI 期貨周三晚間觸及年內低點時，石油市場已經嚴重超賣。

根據道瓊市場數據，6 月交割的 WTI 原油期貨盤中低點觸及 63.57 美元，為 2021 年 12 月以來的最低價位。

Richey 指出，「空頭回補加上投機性的逢低買盤，令原油期貨價格回到今年關鍵支撐區間，即每桶 66 美元至 68 美元之間。該支撐區間現在是石油多頭未來的關鍵焦點，尤其是收盤價。」

他表示，交易時間提供額外支撐力的是，中國製造業 PMI 數據低於預期，但船舶跟踪數據顯示，上個月運往中國的海運原油數量創下兩年新高。

CompareBroker.io 首席分析師 Jameel Ahmad 周四表示，就目前而言，「對經濟衰退的擔憂情緒」是石油交易商最關注的驅動因素。

他表示：「過去幾日出現的廣泛拋售表明，若要說有種全球資產對經濟衰退的擔憂尤其敏感，那就是石油。」

「在技術圖上看來，過去幾日一直很痛苦，但樂觀主義者可期待在邁向周末時，價格準備進入盤整。」

他還表示，「央行官員似乎相當有信心，認為經濟低迷程度不會像初始預期那樣劇烈，這可能隨後意味著，近幾周市場可能太過敏感，在價格上過度反應。」

WTI 原油周三收在 6 周以上低點，而 Brent 原油收在逾 16 個月的低點。

油價抹去 OPEC+ 4 月初宣布減產帶來的漲幅後，本周迄今 WTI 原油價格已跌逾 11%，而 Brent 原油跌逾 10%。

分析師表示，俄羅斯每日減產 50 萬桶直至年底的承諾令人質疑，這一點也削弱了原油價格。

然而，新聞報導稱，俄羅斯副總理 Alexander Novak 周四表示，俄羅斯正遵守減產協議。Sevens Report 的 Richey 認為，此消息為周四能源總合商品價格提供一些支撐力。

此外，美國能源資訊署 (EIA) 周四報告，上周(4/28 止) 美國國內天然氣供應量增加 540 億立方英呎，大致符合預期。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周天然氣供應量增加 520 億立方英呎。