聯準會升息、台版晶片法草案拍板、imB涉非法吸金 本周大事回顧

聯準會 (Fed) 本周宣布升息一碼，並暗示可能暫停緊縮週期，台灣中央銀行理監事會議中，理事認為應儘量與國際間央行採取一致的做法，以 1 碼作為貨幣政策利率調整幅度，而台版晶片法草案拍板，另一方面，借貸平台 imB 涉非法吸金 25 億元，以下為本周大事回顧：

Fed 如預期升息 1 碼 可能暫停緊縮周期

聯準會 (Fed) 本周宣布，將基準利率調升 1 碼至 5% 至 5.25% 區間，創 2007 年 8 月以來最高，不過，會後聲明寫道，委員會將密切關注即將到來的資訊，並評估對貨幣政策的影響，並省略先前 (3 月) 聲明中出現的一句話，即「委員會預期一些額外的政策緊縮或許是合適的」。

央行升息半碼或 1 碼？理事們這樣解釋

中央銀行公布 3 月 23 日第 20 屆理事會第 13 次理監事聯席會議貨幣政策議事錄摘要，對於升息半碼或 1 碼，理事們各有看法，有理事提到，一旦國內外經濟開始穩定成長，應儘量與國際間央行採取一致的做法，即以 1 碼作為貨幣政策利率調整的幅度。

借貸平台 imB 涉非法吸金 25 億元 金管會示警四大風險

「不動產借貸媒合平台 imB」驚爆負責人涉捲款逃跑，涉嫌非法吸金 25 億元，對此，金管會表示，imB 的母公司臺灣金隆科技公司並非金管會會核發營業執照及監理的金融機構，但疑涉銀行法 29 條第 1 項、29 條之 1 規定「非銀行不得收受存款」，金管會提醒 P2P 借貸平台有四大風險，民眾從事借貸行為要有風險意識。

台版晶片法草案拍板 企業明年報稅即可申請適用

經濟部本周預告產創條例第 10 條之 2(俗稱台版晶片法) 修正草案，拍板申請門檻為：研發費用達 60 億元、研發密度達 6%、購置用於先進製程的設備支出達 100 億元，法規將自今天起預告 30 日，明年報稅即可申請適用。

大廠法說落幕 世界樂觀、環球晶保守看 Q2

晶圓代工廠世界先進本周召開法說，隨著晶圓出貨量增加 20% 以上，預估第二季營收將季增逾 17%，毛利率可望持穩，但預期大部分客戶庫存修正將在上半年告段落，對第三季審慎樂觀看待；另外，因應市場需求放緩，將延後晶圓五廠新產能開出時間至明年初。

矽晶圓大廠環球晶董事長徐秀蘭則認為，第二季 8 吋、12 吋產能鬆動，稼動率由滿載降至 9 成以上，營運可能面臨挑戰、將不如第一季，但預期下半年需求可望復甦。

Lordstown 指控撤資 鴻海聲明反駁「違反投資協議在先」

鴻海遭合作夥伴、美國電動車新創 Lordstown Motors Corp.(LMC) 指控，撤資影響公司營運，對此，鴻海本周發出聲明，強烈反對 LMC 的指控，更指出 LMC 股價長期低於 1 美元，明顯違反雙方投資協議。

台泥擴大新能源布局 子公司 NHOA 擬發綠色 CB 籌資 2.5 億歐元

台泥宣布，擬參與轉投資儲存能公司 NHOA S.A. 的募資案，投資金額上看歐元 2.5 億元、約新台幣 85 億元，持續擴大儲能、電動車快充等布局。而在儲能及碳權題材持續發威下，台泥今日股價也續強，盤中一度大漲 4%，最高衝上 40.25 元，創近 10 個月新高。

碳權交易所恐延期 證交所董座林修銘：最晚 9 月底上路

原定 7 月上路的碳權交易所可能延後到 9 月才能上路，證交所董事長林修銘坦言，碳權交易所 7 月上路可能來不及，但強調最晚會在第 3 季底，也就是 9 月時上路。

東聯碳捕捉氣體本季獲半導體客戶認證 出貨加馬力

碳循環商機正夯，石化產業製程中的碳捕捉成為業者著墨的一大重點，利用 EO 製程副產品產出的二氧化碳，透過碳捕捉技術再製供半導體、工業客戶使用生產成其他產品，東聯指出，本季將完成半導體客戶認證，今年氣體出貨與營收規模都將顯著放大。

佳世達斥 3.2 億元投資鐳洋科技 布局低軌衛星商機

佳世達宣佈，已投資鐳洋科技 (Rapidtek Technologies Inc.)3.2 億元，雙方將在通路布局上強強結合，讓產品早日具備量產能力，聯手拓展低軌衛星全球商機。