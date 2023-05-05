佳世達Q1 EPS 0.16元探3年單季低 雙率逆勢增

佳世達 (2352-TW) 今 (5) 日公告第一季財報，受資通訊產品庫存調整影響，稅後純益 3.24 億元，季減 12.8%、年減 39.4%，每股純益 0.16 元，寫 3 年單季低點，不過，隨著高附加價值事業比重提升，毛利率及營益率不減反增。

佳世達第一季營收 504.45 億元，季減 8.8%、年減 17.1%；毛利率 15.8%，季增 0.2 個百分點、年增 2.9 個百分點；營業利益 13.5 億元，季減 8.6%，但年增 2%；營益率 2.7%，季增 0.1 個百分點、年增 0.5 個百分點。

佳世達說明，第一季雖然仍屬資訊產業庫存整理階段，導致營收下滑。但毛利率仍維持 15.5% 的高檔水準，更是十年同期新高，也帶動營益率表現同步向上。

業外方面，佳世達說明，第一季業外支出 1.21 億元，較去年減少約 3.62 億元，主要是去年第一季有認列一次性業外利益等因素，而業外表現也干擾整體獲利走弱。

佳世達 4 月營收 160.36 億元，月減 15.5%、年減 17.9%；累計前 4 月營收 664.82 億元，年減 17.3%。公司說明，各產品線表現方面，高附加價值事業的醫療、網通、智慧解決方案都比去年同期成長，但資訊產品仍處於需求低點與庫存調整階段。