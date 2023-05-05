〈台積股東報告書〉今年、去年內容比一比 擴大描述地緣政治影響

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 最新年報出爐，對比去年描述疫情與半導體短缺的現象，最新年報則花了大篇幅描述地緣政治帶來的影響，強調客戶開始更加重視製造基地在不同國家地區的分佈，而公司也正擴大全球製造版圖，以增加客戶信任，擴展未來成長機會。

台積電指出，隨著世界突然意識半導體在現代經濟中所扮演的要角，半導體產業的重要性開始受到關注，地緣政治緊張局勢加劇，也突顯人們重視具韌性的半導體供應鏈，以及半導體在經濟和國家基礎設施安全中所發揮的關鍵作用。

台積電除了領先的技術、卓越的製造、低成本和對服務品質的信任，也強調客戶現在開始更重視製造基地在不同國家地區的分佈，在這樣的環境下，公司根據客戶要求，正擴大全球製造版圖，並接觸全球性的人才。

在台灣，台積電 N3 已在台南科學園區邁入量產，並正為 2025 年開始量產的 N2 做準備，該製程技術將座落於新竹和台中科學園區。

美國方面，台積電正在亞利桑那州建造兩座先進的半導體晶圓廠，分別採用 N4 和 N3 製程技術；也在日本的熊本縣興建一座 12 吋特殊製程技術的晶圓廠。

台積電認為，在海外的投資決策是基於每個地區的客戶需求與必要的政府支持，相信是為實現股東價值最大化所必要的。

針對海外製造價格高昂，台積電重申，將以策略性定價反映價值，也包含在不同國家地區製造彈性的價值；同時，將繼續利用大量生產、規模經濟和製造技術領先的競爭優勢，不斷降低成本；以及繼續與各國政府密切合作，以取得他們的支持。

透過這些作為，台積電認為，公司有能力吸收海外晶圓廠較高的成本，並且無論在何處營運，都持續作為最高效和最具成本效益的製造服務提供者，因此，即便在台灣以外的地區增加產能，也可以持續獲得好的報酬，同時為股東帶來盈利增長。