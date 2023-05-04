〈央行理監事會揭密〉升息半碼或1碼？理事們這樣解釋

中央銀行今 (4) 日公布 3 月 23 日第 20 屆理事會第 13 次理監事聯席會議貨幣政策議事錄摘要，對於升息半碼或 1 碼，理事們各有看法，有理事提到，一旦國內外經濟開始穩定成長，應儘量與國際間央行採取一致的做法，即以 1 碼作為貨幣政策利率調整的幅度。

有位理事說明，我國屬小型開放經濟體，易受國際經濟金融情勢影響，惟未來國際市場仍存有不確定性，此將影響央行未來貨幣政策的方向。

該理事認為，利率調整的幅度，在不同環境下無法比較，因此，無法用同一個標準來看之前與現在調整幅度是大或小，此或是將來需思考的議題。

另位理事指出，當前經濟金融均面臨高度不確定性，主要聚焦在美、歐銀行危機事件，一般認為，目前發生系統風險的可能性仍低，在考量不確定性仍高情況下，支持政策利率調升半碼。

不過，須注意通膨走勢，名目利率不是決策的考量，實質利率才是消費、投資、銀行借貸等活動的重要角色，雖央行本次升息半碼，有助縮小負利率的幅度，惟我國實質利率連續 3 年為負，宜關注其對經濟金融的影響。

還有理事認為，有關實質利率為負值的問題，未來若能壓低通膨，則實質利率可望轉正，惟若通膨仍居高，則或有必要繼續調升政策利率。