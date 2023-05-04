外資大舉敲進大亞1.97萬張 反手賣期街口布蘭特正2

台股今 (4) 日生技股挺身而出，多頭力道不墜，終場收漲，不過外資今日續站賣方，賣超 31.58 億元，大舉敲進大亞 1.97 萬張，賣出期街口布蘭特正 2 1.2 萬張，並持續賣超陽明。

三大法人合計賣超 12.8 億元，其中外資持續賣超 31.58 億元，連二賣；投信續挺台股，買超 17.86 億元，連六買；自營商轉買超 0.91 億元。期貨方面，外資今大幅加碼多單 4723 口，淨多單達 1.84 萬口，頭昕回補空單 98 口，淨空單下降至 7622 口，自營商減碼多單 122 口至 4912 口。

觀察外資動向，外資今大買大亞 1.97 萬張，聯準會升息吸引外資買超聚焦金融族群，買超開發金、第一金超過 7000 張，玉山金、永豐金 5000 張以上，元大金 4899 張，其他買超標的則包含群創 7264 張、永豐餘 5372 張、廣達 5149 張。

外資賣超標的方面，今賣超期街口布蘭特正 2 達 1.2 萬張，持續賣超陽明 7084 張，賣超友達 6569 張、緯創 5648 張、飛宏 4032 張，其他則包含華邦電、宏碁、亞力、立積、定穎投控等。

投信買超今日也聚集金融股，開發金、永豐金位居買超前兩名，元大金、中信金、兆豐金也成為買超金融類股，其他則有奇鋐、大亞；另外賣超群創 4916 張、裕隆 1370 張、新唐 1234 張、其他則有金居、光罩、元晶、長榮航太等。