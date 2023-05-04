慧洋-KY 4月獲利年減近8成 看全年趨穩健樂觀

散裝航商慧洋 - KY(2637-TW) 今 (4) 日率先散裝同業公告 4 月合併營收為 15.57 億元，月增 16.81%，年減 35.16%，已是連 7 衰；慧洋同步公告自結獲利，4 月營業利益 4.16 億元，年減 68.94%，稅前盈餘 2.83 億元，年減 79.57%，每股盈餘 0.38 元；展望後市，慧洋仍看好供給缺口將日益增加，全年穩健樂觀。

慧洋累計前 4 月合併營收 51.43 億元，年減 36.84%，稅前盈餘 1.54 億元，年減 96.2%，每股稅前盈餘 0.21 元。

慧洋表示，旗下有超過 70 艘船舶是指數連結型租金，隨著散裝市場邁入傳統旺季，運價回升反映至營收也較快，因此，4 月單月營收月增 17%，營業利益率則從上月的 15% 回升至 27%，累計前 4 月每股稅前盈餘也轉虧為盈。

不過，慧洋仍看好中長期散裝運力缺口，今年營運將著重於船隊汰舊換新，因此，於 4 月董事會再通過船舶採購案，將以每艘不超過 3200 萬美元，向日本尾道造船購入 3 艘 Handy(40,000 DWT) 環保節能新船。

慧洋尚有 17 艘新造船訂單，其中 10 艘預計今明兩年陸續加入營運，其餘 7 艘則預計於 2026 年交付。

此外，截至 4 月底，慧洋已公告處分 2 艘舊船，預計處分利益共 1300 萬美元，尚有多艘船舶洽談中。

展望 2023 年，慧洋維持穩健樂觀，由於過去 3-5 年中小型船舶的新造船訂單偏低，加上法規日趨嚴格，預料供給缺口將日益增加。