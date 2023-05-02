〈貴金屬盤後〉Fed升息在即 美元走強 黃金回吐早盤漲幅 收逾一周低點

黃金期貨價格周一 (1 日) 吐回早盤漲幅，收在一周多以來的最低點，係因在市場預期美國聯準會(Fed) 周三將升息，在此之前，美元走強令黃金期貨承壓。

隨著歐洲大部分地區慶祝五一假期，美國貴金屬交易商也密切關注金融業的發展，此前有消息稱摩根大通 (JPM-US) 競購成功，將收購陷入困境的第一共和銀行 (FRC-US)，承接其業務和存款。

6 月交割的紐約黃金期貨價格下跌 6.90 美元或近 0.4%，收每盎司 1992.20 美元，盤中高點達 2015.40 美元。根據 FactSet 數據，此為交易最活躍的黃金期貨價格自 4 月 21 日來最低收盤價。

歐洲大部分地區今日因五一勞動節而休市。BullionVault 研究主管 Adrian Ash 指出，因倫敦金市休市，讓 Comex 投機者得以在清淡的交易中推高黃金價格。

儘管黃金和白銀均低於近期高點，但黃金持續顯示出真正的潛在力量，4 月所有幣值的月平均金價首次創下超過每盎司 2000 美元的歷史新高。

然而，與所有金融資產一樣，「黃金和白銀面臨周三 Fed 利率決議的關鍵風險事件，更重要的是隨之而來的新聞發布會上的聲明。」Ash 說。

Fed 主席鮑爾的評論，如何在第一共和銀行倒閉與核心通膨彈性之間平衡，可能決定 5 月對「利率轉向 vs. 更長期升息」之間的辯論基調。

市場預期 Fed 周三將宣布再升息 25 個基點。

繼摩根大通收購第一共和銀行的消息傳出後，周一盤貴金屬價格走高。

KCM Trade 首席市場分析師 Tim Waterer 表示，黃金交易員將關注有關第一共和銀行的消息，以及美國持續的財報季。

他表示，黃金未來的走勢將很大程度上取決於 Fed 本周稍晚的聲明，倘若 FOMC 發出「美國利率處於或接近終點」的訊號，黃金將準備好抓住任何美元疲軟的機會，乘勢而上。

目前，美元走強，對以美元計價的黃金價格構成壓力。ICE 美元指數上升 0.5% 至 102.15。

投資者也正在等待周五美國勞工部將發布的關鍵報告。

周一供應管理協會 (ISM) 公布，4 月製造業指數自前月的 46.3% 上升至 47.1%，但低於 50% 的數據仍表明產業萎縮，意味著連續 6 個月製造業萎縮。

Comex 金屬商品交易

7 月交割的白銀期貨上漲 1 美分或近 0.1%，報每盎司 25.23 美元，盤中高點達 26.21 美元。

7 月交割的銅期貨上漲 4 美分或 1.1%，報每磅 3.93 美元。

7 月交割的白金期貨下跌 25.40 美元或 2.3%，報每盎司 1064.70 美元。

6 月交割的鈀金期貨大跌 63.10 美元或 4.2%，收每盎司 1446.80 美元。