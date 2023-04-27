〈貴金屬盤後〉金價再度失守2000美元關卡 持續狹幅整理

黃金期貨周三 (26 日) 收黑，再度跌破每盎司 2000 美元關卡，整理呈現狹幅整理格局，不過由於地區銀行財報疲軟、美國國會債限之爭和經濟衰退擔憂仍存在，為黃金提供基本面的支撐。

6 月交割的紐約黃金期貨價格下跌 8.50 美元或 0.4%，報每盎司 1996 美元，當日稍早最高曾漲到每盎司 2020.20 美元。

報導指稱美國政府不願干預第一共和銀行的援助過程，使該銀行股價創新低，黃金則短暫突破每盎司 2000 美元。道明證券大宗商品策略師 Daniel Ghali 說：「這是讓黃金重返較高點的觸發因素。」

然而，美債殖利率從近兩周低點回升，使持有不孳息黃金的機會成本提高。

美元疲軟，ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.4% 至 101.46，但無助於提振金價。同時，美國企業接連公布強勁的財報，刺激投資人的風險胃納，也不利黃金。

交易員正在等待周四公布的美國第 1 季國內生產毛額 (GDP)，以及周五的核心個人消費支出 (PCE) 物價指數，後者是聯準會 (Fed) 偏好的通膨指標。

投資人目前押注 Fed 在 5 月 2-3 日會升息 1 碼 (25 個基點)，由於區域銀行似乎還有未爆彈，升息機率已降低。

GoldSeek.com 總裁 Peter Spina 說，黃金經過強勁幾周後，進入盤整，過去幾周的超買已經不再是問題，市場搖擺不定，但強勁的基本面持續支撐金價。

他說：「問題在於還要幾周、或是幾個月，價格才能重返新高。美元將是關鍵，如果持續疲軟，將幫助金價再度上攻。而若美元反彈，將使金價冷卻，市場將耐心等待下一步。」

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