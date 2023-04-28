餐飲業未來怎麼看？產業隊長「張捷」用 2 張圖教你如何解讀與選股！

前陣子指數在即將挑戰 16,000 點關卡時，台積電法說表示庫存去化不如預期罕見下修展望，令市場對於科技類股再度有所疑慮，導致加權指數快速壓回跌破季線，近 3 日隨著美科技類股止穩，令市場信心稍有增溫，也帶動加權指數再度站上 5 日均線之上，不過成交量相較過去一個月有明顯將溫跡象，顯示市場稍有轉趨觀望。

在量能不足的前提下，熱門題材個股漲勢就容易有間歇性，容易漲一天跌一天，族群間易此漲彼落，而決定股價的走勢，很大的因素是該題材、個股” 後市是否具有發展的空間”，要了解這件事情應當先從基本面開始。

不過基本面涵蓋的範圍相當廣，一一細究相當曠日廢時，但若先從宏觀的角度來看待市場，就會簡單得多，因為一個產業趨勢就如同總體經濟一樣是漸進性的，要出現立即性的轉向，相當的不容易，因此若對產業趨勢有著清楚的認識，當碰到短期大市回落、震盪、漲一跌一的盤面狀況，就也能夠更氣定神閒的應對，甚至適逢低買進。

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產業類型繁多，而每個產業注重的指標又不太一樣，因此常讓投資人無從下手，幸運的是不久前永豐金證券邀請前基金經理人，人稱「產業隊長張捷」透過線上直播的方式來分享如何產業選股。

以下我們張捷當時摘錄的 2 張圖表，來剖析他的選股思維。

圖一、台灣非製造業指標、餐飲營業額

在圖一中，我們可以看到張捷除了觀察台灣 NMI 指標走勢，還搭配餐飲業的營業額狀況來確認餐飲產業的趨勢。

圖片中也可以發現 2019 年後餐飲營業額創高後滑落，2021 達到谷底，然後在 2022 年迎來爆發性的成長。

而 2020~2022 正是疫情肆虐的期間，因此可以推測，餐飲業應是受到疫情影響，但隨著解封生活回到正軌，先前受疫情影響的需求，就有機會回溫。

在確認產業需求可能回溫後，接著就觀察相關公司的狀況

圖二、台灣餐飲公司營運狀況

圖二包含餐飲的相關公司如 (2748-TW) 雲品、(2707-TW) 晶華、(1268-TW) 漢來食品、(2754-TW) 亞洲藏壽司、(2755-TW) 揚秦、(2752-TW) 豆府、(2753-TW) 八方雲集、(1259-TW) 安心、(2729-TW) 瓦城、(2723-TW) 美食 - KY、(2727-TW) 王品、(2732-TW) 六角。

如果是用需求可能回溫的角度來思考，公司的基本面與營收狀況就是首要的考量，因此我們可以看到張捷使用的財務指標主要是營收、營收成長率、EPS、EPS 成長率。

所以整個 SOP 是

觀察產業整體概況 (宏觀) 依據產業不同與情況來做個股篩選 (微觀)

此外在當時直播中，張捷也提到他對電子業特化氣體的看法，並列出特化概念股

而永豐金證券也將當時直播的內容上傳至平台，並推出限時報名免費的方式，有興趣的投資人可以透過連結觀看完整內容►

【投資豐向球線上直播】指數放兩旁、選股擺中間 產業隊長張捷教您選股 SOP

此外，由於上次迴響熱烈，永豐金證券也順應市場趨勢，將於 5 月 11 日再度邀請產業隊長，本次內容延續上次直播內容，除了更新近況外還會再介紹新產業，不過這次是實體活動，因此人數有所限制 (截稿前僅剩 10 位 - TW)，對產業有興趣的投資人要把握面對面提問的機會喔！

最新活動連結►5/11【投資豐向球實體講座】產業隊長張捷咖啡見面會

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