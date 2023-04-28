〈能源盤後〉自前一日月線轉跌後 原油溫和反彈

原油期貨價格周四 (27 日) 收高，此前一天原油不僅吐回 OPEC + 本月初宣布意外減產後獲得的所有漲幅，月線還轉而下跌 1.8%。

能源商品價格

6 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 46 美分或 0.6%，收於每桶 74.76 美元。WTI 最近月期貨價格前一日下跌 3.6%，收在 3 月 29 日以來最低。

6 月交割 Brent 原油期貨價格上漲 68 美分或 0.9%，​​收每桶 78.37 美元，該期貨周五收盤到期。

7 月交割 Brent 原油期貨價格上漲 50 美分或 0.6%，​​收每桶 78.22 美元，此為交易最活躍的 Brent 原油期貨。

5 月交割的汽油期貨價格下跌近 0.7%，收每加侖 2.53 美元，此期貨周五收盤到期。

5 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.8%，收每加侖 2.35 美元，此期貨周五收盤到期。

6 月交割的天然氣期貨價格上漲 2.2%，收每百萬 Btu 2.36 美元。

市場驅動力

儘管美國能源資訊署 (EIA) 周三公布上周美國原油庫存驟降 510 萬桶，遠多於預期，但周三價格未能獲得支撐。分析師表示，周三油價下跌證實了對經濟前景的擔憂仍籠罩著市場。

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 表示，因第一共和銀行引起的恐慌情緒扼殺了油價。周三報導稱，美政府不願出手協助拯救該銀行。

Flynn 形容這宛如「在擁擠的電影院中大喊失火」，倘若政府讓該銀行倒閉，恐演變成「迷你版的雷曼兄弟危機」。

本月初因 OPEC+ 意外宣布減產，激發原油反彈後，日線價格圖表上留下缺口 (見上圖)，但原油期貨價格近期下跌已填補該缺口。

(OPEC+ 月初宣布，自 5 月起至年底間減產約 116 萬桶 / 日。此外，俄羅斯也已決定將減產 50 萬桶 / 日的行動延續到今年年底。)

Sevens Report Research 周四分析報告指出，一旦期貨價格跌破 4 月 3 日的低點每桶 79 美元後，該缺口勢必會關閉。然而，本月初創下今年迄今新高點，使石油中期技術前景轉為有利多頭。

「雖然 4 月的高點也有可能只是走勢的假動作，但目前我們仍預計 WTI 會在接近 2023 年之前的支撐位穩定下來，在偏低的 70 多美元區間，且因基本面背景重新評估，WTI 可能反彈至形成以 70 美元上方為中心的新交易區間。」

天然氣期貨價格在前一日跌逾 5% 後，周四溫和回升。

EIA 公布，上周 (4/21 止) 天然氣庫存增加 790 億立方英呎。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周天然氣庫存增加 720 億立方英呎，且 5 年平均增加 430 億立方英呎。