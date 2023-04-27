〈能源盤後〉經濟衰退隱憂揮之不去 原油收低 本月迄今走低

原油期貨價格周三 (26 日) 下跌至令本月迄今價格走低，係因市場擔心經濟衰退恐挫傷能源需求。

美國能源資訊署 (EIA) 周三公布上周美國原油供應數據，有助於縮限交易時間石油價格的跌幅，但未能提供持久支撐。

能源商品價格

6 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 2.77 美元或 3.6%，收於每桶 74.30 美元，為 WTI 最近月期貨自 3 月 29 日以來最低收盤價，且本月迄今下跌 1.8%。

6 月交割 Brent 原油期貨價格下跌 3.08 美元或 3.8%，​​收每桶 77.69 美元，本月迄今下跌 2.6%。

7 月交割 Brent 原油期貨價格下跌 2.88 美元或 3.6%，​​收每桶 77.72 美元，此為交易最活躍的 Brent 原油期貨。

5 月交割的汽油期貨價格下跌 1.5%，收每加侖 2.55 美元。

5 月交割的熱燃油期貨價格下跌 3.2%，收每加侖 2.37 美元。

5 月交割的天然氣期貨價格大跌 8.2%，收每百萬 Btu 2.12 美元，此期貨今日收盤到期。

6 月交割的天然氣期貨價格下跌 5.4%，收每百萬 Btu 2.31 美元。

市場驅動力

CMC Markets UK 首席市場分析師 Michael Hewson 表示：「由於需求疲軟引起市場擔憂，油價跌破每桶 80 美元，似乎將重新測試近期低點。」

然而，Hewson 認為，石油輸出國組織及其盟友 (即 OPEC+) 可能過不久就會提出「倘若需求看似持續疲軟，將再次減產」的聲明。

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 表示，EIA 周三公布的石油供應數據本應該相當看漲，汽油需求猛增，且供應端緊繃到令人不安，倘若市場揮別對銀行業的擔憂，石油價格本該要上漲。

EIA 公布，上周 (4/21 止) 美國商業原油庫存減少 510 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 的調查，分析師平均預測上周原油庫存下降 230 萬桶。石油生產協會 (API) 周二晚間公布，上周原油庫存下降 610 萬桶。

Kpler 美洲首席石油分析師 Matt Smith 表示：「強勁的出口和穩定的煉油廠運行，紮實消耗了原油庫存。石油產品的隱含需求強勁，是一份有支撐力的報告，汽油和蒸餾油庫存均下降」

EIA 報告顯示，上周汽油庫存減少 240 萬桶，蒸餾油庫存減少 60 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預計上周汽油減少 18 萬桶，蒸餾油減少 120 萬桶。

EIA 稱，俄克拉荷馬州庫欣 Nymex 交割中心的原油庫存上周增加 30 萬桶，而而國內石油總產量小幅下降 10 萬桶至每日 1220 萬桶。

與此同時，天然氣期貨價格大跌。周四 EIA 將公布美國天然氣供應報告。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預計上周天然氣庫存增加 720 億立方英呎，分析師表示，庫存上升到那樣的程度，意味著將比 5 年平均增加量 430 億立方英呎高出近 70%。