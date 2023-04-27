AIMAU助攻接軌國際資本市場 鎖定台灣3企業啟動反向併購

墨石資本 (Inkstone Capital) 董事長張義發今 (27) 日宣布，旗下在 Nasdaq 主板上市的 AIMFINITY (Nasdaq: AIMAU) 開始瞄準台灣有潛力優質企業發動併購，首波標的鎖定：智慧醫療業者 DOCTER Inc.、從事廢食用油回收的永瑞實業、康力生技等 3 家企業，其中 DOCTER Inc. 最快 7 月底就能完成併購。

墨石資本表示，AIMAU 為特殊目的收購公司 (SPAC)，已在美股 Nasdaq 主板掛牌上市，目前帳上現金約 8200 萬美元，目標瞄準在台灣具備創意、關鍵專利技術的新創事業進行併購，由 AIMAU 提供資金，幫助具備發展潛力的企業提升質與量。

張義發透露，AIMAU 前三大機構投資股東分別為投資銀行、少林寺資產管理公司、Context Capital Management，另外，瑞士銀行也是機構投資人之一。

在併購標的部分，以 DOCTER Inc 來說，該公司是在台灣成立創設的公司，主要股東為台灣的美國公司控股的醫療設備公司，旗下主力產品則有 DocterWatch 智慧穿戴裝置與 DocterCloud 健康關懷雲。

永瑞實業則是從事將回收的廢食用油處理，是國內唯一專門處理廢食用油與使用 AIOT 技術回收廢食用油的機構；根據實證結果，廢食用油處理後所產生每一噸低碳工業用油，碳足跡為 2.8 kg CO2e，期盼未來會有更多產業改採用以廢食用油所衍生的低碳工業用油作為原料。

至於康力生技則是國內老牌生技公司，主力業務聚焦在牛樟芝和牛蒡相關領域，隨著不斷投入相關領域的的研發應用，目前更進一步將領域延伸至植物新藥領域。

張義發認為，台灣擁有許多具備發展潛力、有實力成為世界隱形冠軍的新創產業，但這些產業亟須資金挹注，協助其發展，因此希望藉由反向併購，助攻優質產業能與國際資本市場對接，透過併購讓企業能在 Nasdaq 主板取得發展資本。

在併購策略部分，張義發指出，對於併購標的希望取得 100% 股權，如果無法全數收購，至少也要取得過半的股權；目前約有 10 家的併購標的正在洽談，最快今年 7 月底前有機會取得 DOCTER Inc. 股權，讓其成為 AIMAU 首家併購公司。