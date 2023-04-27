疫後缺工！勞動部祭就業獎勵 特定對象最高月領1.3萬元

行政院會今 (27) 日聽取勞動部疫後改善缺工擴大就業方案報告，勞動部指出，將透過跨部會合作辦理專案徵才，從獎勵勞工就業、鼓勵雇主進用二大面向著手，一般勞工投入專案職缺，每月補助 6000 元，偏遠地區再加碼 3000 元，中高齡等特定對象最高每月可領 1.3 萬元，最長發給 12 個月。

勞動部表示，我國面臨少子化、高齡化衝擊勞動市場，造成工作年齡人口逐漸減少，為改善缺工問題，將從勞工端「獎勵勞工就業」，以及雇主端「鼓勵雇主進用」兩大面向著手。勞動部預定方案試辦 1 年，投入 10 億元經費，可望促進 2 萬人就業。

在獎勵勞工就業部分，勞動部將針對經與產業中央目的事業主管機關會商認定之專案職缺，透過專案擴大就業獎勵鼓勵勞工投入缺工的產業。勞動部說明，一般身分勞工投入專案職缺，給予就業獎勵每人每月 6000 元，偏遠地區則加碼至 9000 元。

中高齡等特定對象勞工部分，全時工作獎勵每人每月 1 萬元，偏遠地區提高至 1.3 萬元，部分工時者每月 5000 元，偏遠地區加碼至 6500 元，最長發給 12 個月。

至於鼓勵雇主進用部分，勞動部指出，將優先由產業中央目的事業主管機關推動「雇主補助」及「產業輔導」措施，輔導業者推動自動化、調整工作方法及改善工作環境，以減少人力需求及有利人力招募與穩定就業。

其中，交通部觀光局已宣布補助旅宿業穩定接待國際旅客服務量能實施要點，旅宿業新僱房務員及清潔人員，每月薪資北部達 3.3 萬元、其他地區達 3.1 萬元，將提供雇主補助。

產訓合作方面，勞動部說明，如雇主對新進人員採先訓後僱方式，將補助訓練費最高 100 萬元 / 年，若是先僱後訓的話，專案職缺補助自訓指導費每人每月補助 1.2 萬元，最長 3 個月，偏遠地區提高為每人每月 1.5 萬元。

勞動部進一步指出，先訓後僱將提供參訓獎勵金，專案職缺相關職類專班結訓學員發給一次性獎勵每人 5000 元，偏遠地區加碼獎勵，提高為 8000 元。