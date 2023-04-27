中烏元首通話 中國專家：北京對烏克蘭戰爭有立場、有行動

中國國家主席習近平周三（26 日）與烏克蘭總統澤倫斯基通話，為去年 2 月俄羅斯入侵烏克蘭以來中烏元首首度通話，中國專家表示，中方北京對烏克蘭戰爭有立場，也有行動。

據央視周三報導，習近平應邀與澤倫斯基通話，雙方就中烏關係和烏克蘭危機交換意見。習近平指出，在烏克蘭危機上，中方始終站在和平一邊，核心立場就是「勸和促談」，相繼提出「四個應該」、「四個共同」及「三點思考」，並發布《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件。

習近平強調，中國不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事方。作為聯合國安理會常任理事國和負責任大國，既不會隔岸觀火，也不會拱火澆油，更不幹趁機牟利的事。中方所作所為光明正大。對話談判是唯一可行的出路。核戰沒有贏家。

中國將派歐亞事務特別代表赴烏克蘭等國訪問，與各方討論烏克蘭戰爭政治解決途徑。央視指出，中方已向烏方提供多批人道主義援助，並願繼續提供力所能及的幫助。

對此澤倫斯基總統辦公室說，這是一次富有成效的通話，並表示除非俄國歸還土地，並退出克里米亞，否則不可能有和平。

俄羅斯外交部發言人 Maria Zakharova 則表示，「我們注意到中方願意為確立談判進程做出努力」，但基輔仍然拒絕「以政治與外交途徑解決烏克蘭危機的合理舉措」。

據《環球時報》報導，多位中國專家說，從中國發布《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件到中烏領導人通話，北京在解決烏克蘭危機上有立場，有思路，也有行動。

中國國際問題研究院歐洲研究所所長崔洪建表示，這次通話毫無疑問非常重要，是中方推動解決烏克蘭危機的重要一環。從年初習近平訪俄，到在北京接待法國總統馬克宏、歐盟執委會主席馮德萊恩等政要，再到和澤倫斯基通話，都體現北京推動實現和平的願望。

社科院俄羅斯東歐中亞所研究員王曉泉則說，中國幾乎成為俄、烏、法國等共同認可的調停人，這說明中國對烏克蘭危機的立場公正客觀，中國是沒有私利的負責任大國。中國代表將赴烏克蘭等國訪問，聽取各方意見，謀求最大公約數。中國將借此積累經驗，為維護世界和平穩定提升能力。

另據《彭博》報導，一名不願具名的法國總統府愛麗榭宮官員說，法方鼓勵對話，這也是馬克宏本月訪問北京期間傳達給習近平的理念。

一名匿名歐盟官員也表示，中烏元首終於通話了，這很好，歐盟期待看到更多有關中國打算派遣特使前往烏國的細節。

不過，美國政府官員對中俄領導人通話的反應顯然較謹慎，並未打消美方認為北京和平計畫行不通的看法。美國白宮國家安全會議（NSC）發言人 John Kirby 說，美方歡迎中烏領導人通話，這「是件好事」，但這是否有助於和平，「我們還不清楚」。