中俄元首談烏克蘭戰爭 中國官媒：北京釋勸和促談重大信號

中國國家主席習近平與俄羅斯總統普丁周二（21 日）表示，負責任的對話是穩步解決烏克蘭問題的最佳途徑，中國官媒聲稱這是北京釋出勸和促談的重大信號，但美國白宮官員說，並未看到「習普會」為烏克蘭帶來和平的跡象。

《環球時報》社評指出，中俄元首於周一和周二舉行的深入會談及記者會，在烏克蘭問題上向外界釋出和平、理性、有助於局勢降溫的重要信號。在烏克蘭戰爭陷入消耗性僵局之際，這種信號顯現出寶貴價值。各國在勸和促談方面的任何努力，對和談氛圍營造都具有重大意義。

習近平在與普丁舉行會談時強調，「越是困難重重，越要為和平留下空間；越是矛盾尖銳，越不能放棄對話努力。中方願繼續為推動政治解決烏克蘭問題發揮建設性作用。」普丁則表示，俄方認真研究中方有關政治解決烏克蘭問題的立場文件，對和談持開放態度。

《環球時報》社評指出，中國成功促成伊朗和沙烏地阿拉伯復交，提高國際社會對中國外交的信心，也彰顯中方全球安全倡議的巨大價值。雖然烏克蘭與沙伊問題不同，但這場戰爭同樣需要各國秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，同樣需要堅持平等、理性、務實的對話協商。

儘管如此，白宮國安會戰略溝通協調官 John Kirby 周二仍表示，並未看到「習普會」為烏克蘭帶來和平的跡象。Kirby 說，若中方欲在烏克蘭戰爭中扮演建設性角色，就應該敦促俄國結束侵略行動。

美國國務卿布林肯周一也質疑北京提出的烏克蘭停火呼籲。他說，中國的和平提議包含美國「長期以來支持的內容」，但如果停火不包括尊重烏克蘭主權和領土完整，那就是「拖延戰術」或「支持俄羅斯的征服行動」。

據《紐約時報》報導，自俄軍去年 2 月底入侵烏克蘭以來，中國已向俄國運送價值超過 1,200 萬美元的無人機，顯示中俄兩國一直在暗中合作，也印證美國欲阻止他國向俄國提供援助極其不易。

目前外界很難斷定中國的無人機是否包含違反美國出口管制規定的美國技術或是否合法，原因是這些無人機的銷售管道複雜，出口產品描述含糊。