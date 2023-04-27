中國國務院支持國企等「體制內」擴編 推百萬就業見習崗位計畫

中國穩就業政策再次升級，吸納就業能力強的行業企業擴崗將獲得更多政策支持，國有企業、機關事業單位等獲大學畢業生青睞的「體制內」單位，也將進一步挖掘崗位潛力。

據《第一財經》報導，國務院辦公廳周三（26 日）發布《關於優化調整穩就業政策措施全力促發展惠民生的通知》，提出十幾條措施，例如，增強對吸納就業能力強的行業企業擴崗政策支持、支持金融機構開展穩崗擴崗服務和貸款業務、發揮創業帶動就業倍增效應、支持國有企業擴大招聘規模、穩定機關事業單位崗位規模、實施 2023 年百萬就業見習崗位募集計畫。

在百萬就業見習崗位募集計畫方面，國務院指示要廣泛動員各類企事業單位、社會組織等，募集不少於 100 萬個青年見習崗位，對吸納就業見習人員的單位給予見習補貼，用於支付見習人員基本生活費、辦理人身意外傷害保險，以及見習人員指導管理費用。

首都經濟貿易大學中國新就業形態研究中心主任張成剛表示，政府採取一系列措施穩定企業的信心，確立小微企業和個體工商戶所得稅優惠，並採取階段性降低失業保險、工傷保險費率方式增強企業活力。

國家統計局的數據顯示，雖然上季全國城鎮調查失業率下降，但 16～24 歲城鎮青年勞動力調查失業率均值為 18.3%，比去年第 4 季高 1.1 個百分點。今年 1 月青年失業率為 17.3%，2 月為 18.1%，3 月進一步升至 19.6%，凸顯年輕族群的就業壓力日益加重。

國家統計局人口和就業統計司司長王萍萍表示，青年失業率處於較高水準，主要原因有幾點：一是 2023 屆大學畢業生開始進入勞動力市場求職，二是高學歷（大專及以上）青年比重升高。隨著高學歷青年逐步找到工作，失業率會隨之回落。

以下是國務院辦公廳通知要點：

1、增強對吸納就業能力強的行業企業擴崗政策支持

2、支持金融機構展開穩崗擴崗服務和貸款業務

3、發揮創業帶動就業倍增效應

4、增強技能培訓支持力道

5、繼續實施失業保險穩崗返還政策

6、鼓勵企業吸納就業

7、鼓勵引導基層就業

8、支持國有企業擴大招聘規模

9、穩定機關事業單位崗位規模

10、實施 2023 年百萬就業見習崗位募集計畫

11、加強困難人員就業幫扶

12、保障困難群眾基本生活