中烏元首通話 習近平勸和促談

根據中國媒體央視新聞周三（26 日）報導，中國國家主席習近平應約同烏克蘭總統澤倫斯基通電話。雙方就中烏關係和烏克蘭危機交換了意見。

習近平指出，中烏關係走過 31 年發展歷程，達到戰略夥伴關係水準，為兩國各自發展振興提供了助力，讚賞澤倫斯基總統多次表示重視發展中烏關係和對華合作，感謝烏方去年為中國公民撤離提供大力協助。

習近平說，相互尊重主權和領土完整是中烏關係的政治基礎。中方發展中烏關係的意願是一貫的、明確的。無論國際風雲如何變幻，中方願同烏方一道，把兩國互利合作向前推進。

習近平指出，在烏克蘭危機問題上，中方始終站在和平一邊，核心立場就是勸和促談，相繼提出「四個應該」、「四個共同」和「三點思考」。中國還在此基礎上發布了《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件。

習近平強調，中國不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事方。作為聯合國安理會常任理事國和負責任大國，既不會隔岸觀火，也不會拱火澆油，更不幹趁機牟利的事。中方所作所為光明正大。對話談判是唯一可行的出路。核戰爭沒有贏家。

對待核問題，習近平認為，有關各方都應該保持冷靜克制，真正從自身和全人類的前途命運著眼，共同管控好危機。希望各方從烏克蘭危機中深刻反思，通過對話，共同尋求歐洲長治久安之道。中方將堅持勸和促談，為儘快止戰停火、恢復和平作出自己的努力。

另外，中國將派中國政府歐亞事務特別代表赴烏克蘭等國訪問，就政治解決烏克蘭危機同各方進行深入溝通。中方已向烏方提供了多批人道主義援助，願繼續提供力所能及的幫助。

澤倫斯基則祝賀習近平主席再次當選，讚賞中國取得的非凡成就，相信在習近平主席領導下，中國將成功應對各種挑戰，持續向前發展。中方在國際事務中秉持聯合國憲章宗旨和原則，在國際舞臺上發揮著巨大影響力。

報導提到，澤倫斯基表示，烏方恪守一個中國政策，希望同中方開展全面合作，開啟烏中關係的新篇章，共同致力於維護世界和平與穩定。另外，澤連斯基也感謝中方為烏克蘭提供的人道主義援助，歡迎中方為恢復和平、通過外交手段解決危機發揮重要作用。