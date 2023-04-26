〈能源盤後〉市場權衡供需前景 連漲兩日後 原油收低2%以上

由於投資者權衡經濟衰退擔憂和能源需求前景，原油期貨價格在經過連日上漲後，周二 (25 日) 收低 2% 以上。

能源商品價格

6 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.69 美元或 近 2.1%，收於每桶 77.07 美元，為 WTI 最近月期貨自 3 月 31 日以來最低收盤價。

6 月交割 Brent 原油期貨價格下跌 1.96 美元或 2.4%，​​收每桶 80.77 美元，為 Brent 最近月期貨自 3 月 31 日以來最低收盤價。

7 月交割 Brent 原油期貨價格下跌 1.94 美元或近 2.4%，​​收每桶 80.60 美元，此為交易最活躍的 Brent 原油期貨。

5 月交割的汽油期貨價格下跌 1.6%，收每加侖 2.59 美元。

5 月交割的熱燃油期貨價格下跌 3.2%，收每加侖 2.45 美元。

5 月交割的天然氣期貨價格上漲 1.5%，收每百萬 Btu 2.31 美元。

市場驅動力

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 報告指出：「油價似乎本要在舊的銀行業擔憂重現之前上漲。」

對銀行倒閉的新擔憂引發對石油需求下降的擔憂。第一共和銀行 (FRC-US) 在周一宣布其第一季存款減損 41% 並計劃裁員多達 25% 後，股價重挫。

Brent 和 WTI 原油期貨先前已連漲 2 日，但因市場擔憂美國聯準會 (Fed) 和其他主要央行的升息舉措將引發經濟衰退或需求急劇放緩，致使兩項基準原油上周跌逾 5%。

中國五一假期即將來臨，在報導稱相關航班預訂熱絡後，原油價格在周一的交易時段獲得支撐。

SPI 資產管理公司執行合夥人 Stephen Innes 報告提道，中國的五一假期相當於美國旅遊旺季的開始，因此航空旅行大增，對石油多頭來說是好消息，尤其是倘若這回假期確實意味著中國遊客的回歸，將提振全球範圍的航空燃料需求。

「儘管如此，石油交易商仍必須應對幾個恐令美國陷入經濟衰退的因素，包括 Fed 延長緊縮周期，5 月升息超過市場預期的 25 個基點 (但這點不太可能)、債務上限事件，或中美地緣政治緊張局勢升級。」他寫道。

美國能源資訊署 (EIA) 周三將公布上周美國石油供應數據。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預計上周美國原油供應將減少 230 萬桶，汽油減少 18 萬桶，蒸餾油減少 120 萬桶。