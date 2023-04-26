中國國務院宣布 培育汽車出口優勢 推動線下展會全面恢復

中國國務院周二（25 日）宣布，要培育汽車出口優勢，推動線下展會全面恢復，並擴大先進技術設備進口。

據《中國基金報》報導，國務院辦公廳在周二公布推動外貿穩規模、優結構的意見，強調要培育汽車出口優勢，要求各地方、商協會促進車廠與航商直接客戶對接，引導車廠與航商簽訂中長期協議，鼓勵中資銀行及其境外機構在依法合規、風險可控前提下，推動金融產品和服務創新，為車廠提供海外金融支持。

國務院並指示，要擴大先進技術設備進口，加快修訂鼓勵進口技術和產品目錄，進一步提高進口貼息政策精準性。

以下是國務院穩規模、優結構意見的要點：

1、推動國內線下展會全面恢復。辦好中國國際進口博覽會、中國進出口商品交易會、中國國際服務貿易交易會、中國國際消費品博覽會等重點展會。

2、便利跨境商務人員往來。儘快推動國際客運航班穩妥有序恢復，推動中外航空公司復航增班，為商務人員往來提供航空運輸保障。

3、發布相關國別貿易指南，想方設法穩住對發達經濟體出口，引導企業深入開拓開發中國家市場和東盟等區域市場。支持外貿大省發揮好穩外貿主力軍作用。

4、培育汽車出口優勢。各地方進一步支持車廠建立和完善國際營銷服務體系，提升在海外展開品牌宣傳、展示銷售、售後服務方面的能力。

5、進一步提高進口貼息政策精準性，引導企業擴大國內短缺的先進技術設備進口。

6、用足用好中央財政資金政策。展開第二批外經貿提質增效示範工作。研究設立服務貿易創新發展引導基金二期。

7、加大進出口信貸支持。

8、進一步擴大出口信用保險承保規模和覆蓋面。加大對跨境電商等新業態新模式的支持力道。

9、鼓勵金融機構創新完善外匯衍生品和跨境人民幣業務，進一步擴大跨境貿易人民幣結算規模，更好滿足外貿企業匯率避險和跨境人民幣結算需求。

10、強化用工、用能、信貸等要素保障，引導加工貿易向中西部、東北地區梯度轉移，促進加工貿易持續健康發展和產業鏈供應鏈穩定。

11、完善邊境貿易支持政策。做大沿邊省份對外貿易。有力有序推進邊民互市貿易進口商品落地加工試點工作。

12、推動貿易數位化。支持大型外貿企業運用新技術自建數位平台，培育服務中小微外貿企業的第三方綜合數位化解決方案供應商。

13、推動跨境電商健康持續創新發展。支持外貿企業通過跨境電商等新業態新模式拓展銷售渠道、培育自主品牌。鼓勵各地方結合產業和稟賦優勢，創新建設跨境電商綜合試驗區，積極發展「跨境電商 + 產業帶」模式，帶動跨境電商企業對企業出口。

14、妥善處理國外不合理貿易限制措施。加強對地方和外貿企業的培訓指導，幫助企業處理不合理貿易限制措施。發揮貿促機構作用，做好風險評估和排查。

15、提升貿易便利化水準。