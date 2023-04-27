〈安全科技展〉陞泰搶攻傳統類比系統升級需求 Q3推出AI智能解決方案

安控廠陞泰 (8072-TW) 搶攻傳統類比系統升級 AI 需求，預計今年第三季推出「類比智能解決方案」，讓既有類比 CCTV 系統無痛升級成 AI 智能系統，目前已經有商場、社區等專案客戶接洽，期望推升全年營運成長。

陞泰在今年 Secutech 2023 台北國際安全科技應用博覽會上，推出多項解決方案，其中「類比智能解決方案」詢問度最高，資深特助陳純平表示，該系統只需要更換主機、沒有相容性問題，安控設備即可擁有 AI 監測功能。

陳純平進一步說，類比智能解決方案預計今年第三季上市，雖然還需要時間發酵，不過看好目前許多小型商場、社區仍使用傳統類比 CCTV 攝影機，隨著 AI 時代來臨，AI 功能需求提升，預計該系統上市後，就會有明顯營收貢獻。

陞泰開發的類比智能解決方案，除了主打以 AI 為基礎的影像偵測運算是在錄影端處理，不論搭配何款攝影機都能立即有 AI 輔助偵測外，同時也有全彩 24 小時影音監控，以及是市面上最省荷包的 AI 監控方案。

陞泰近期積極推動全產品在地化，符合歐美客戶對於 NDAA(國防授權法案) 的需求，包括印有 Made in Taiwan 的印刷電路板、採用聯詠 Novatek 的 SoC 晶片等，同時提升產品競爭力。