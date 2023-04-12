宏碁推電競、輕薄筆電新品 祭出普發金加碼優惠

宏碁推電競、輕薄筆電新品 祭出普發金加碼優惠（圖：宏碁）
宏碁推電競、輕薄筆電新品 祭出普發金加碼優惠（圖：宏碁）

宏碁 (2353-TW) 今 (12) 日發表 Predator 電競、輕薄筆電新機，且為了迎接全民普發 6000 元商機，宏碁推出上市優惠，除了新機祭出優惠價格以外，還可登錄拿 Lin Points。

宏碁今推出新系列筆電 - Swift Go 輕薄新品、Predator Helios Neo 電競筆電，兩款新機皆搭載全新第 13 代英特爾 Core 處理器，Swift Go 14/16 兩版本輕薄筆電皆配備 OLED 螢幕與長效續航電池。

宏碁表示，首次亮相的 Predator Helios Neo 配備 DLSS 3、獨家散熱技術、畫面亮麗的 165Hz IPS WQXGA 高刷新顯示器，輕鬆踏入虛實的電競遊戲、享受影音創作及娛樂。

同時，為了迎接全民普發 6 千元商機，宏碁推出上市優惠，Acer Swift Go 定價 3.79 萬元直接優惠 5000 元至 3.29 萬元，且網站登錄並綁定 Acer Line 官方帳號再送 Line Points 1000 點。

另外，Predator Helios Neo 定價 6.29 萬元也將優惠 1 萬元至 5.29 萬元，綁定登錄送 Line Points 2000 點，還可抽市價萬元 Acer Store 官方商城購物券。

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