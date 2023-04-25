〈能源盤後〉需求強勁、庫存趨緊跡象支撐 伊拉克出口中斷 原油收高

在對經濟前景的擔憂促使原油上周跌逾 5% 後，原油期貨價格周一 (24 日) 收高，係因一些跡象顯示需求強勁和庫存趨緊，令原油找到支撐力。

能源商品價格

6 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 89 美分或 1.1%，收於每桶 78.76 美元，上周近月 WTI 期貨價格下跌 5.5%。

6 月交割 Brent 原油期貨價格上漲 1.07 美元或 1.3%，​​收每桶 82.73 美元，上周近月 Brent 期貨價格下跌 5.4%。

7 月交割 Brent 原油期貨價格上漲 1.08 美元或 1.3%，​​收每桶 82.54 美元，此為交易最活躍的 Brent 原油期貨。

5 月交割的汽油期貨價格上漲 1.2%，收每加侖 2.63 美元。

5 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.7%，收每加侖 2.53 美元。

5 月交割的天然氣期貨價格上漲 1.8%，收每百萬 Btu 2.27 美元。

市場驅動力

Brent 和 WTI 上周均跌逾 5%，令連 4 周以來的周線漲勢止步，也回吐 4 月初所見的大漲。

原油價格 4 月初大漲，係因石油輸出國組織及其盟國 (即 OPEC+) 4 月 5 日宣布，5 月起至今年年底再減產 116 萬桶 / 日。此外，俄羅斯也已決定將減產 50 萬桶 / 日的行動延續到今年年底。

Sevens Report Research 周一分析報告指出，減產是原油利多，但 OPEC+ 更是很好的經濟預測機構之一，所以如果他們認為今年下半年經濟背景穩健，就不會減產了。

儘管如此，伊拉克北部通過管道出口石油至土耳其港口 (每日 45 萬桶)，但周一輸送中斷，這一直是「能源價格基本面的利多」。

周一報導稱，伊拉克政府、庫爾德斯坦地區政府和土耳其政府之間的談判進一步推遲，Sevens Report Research 聯合編輯 Tyler Richey 報告指出，「該談判對重啟伊拉克北部的石油流動至關重要。因此 OPEC + 意外減產又加上伊拉克石油出口量減少，這些提供石油市場供應面的雙層推力。」

儘管如此，Richey 認為，從長期來看，經濟衰退擔憂和隨後發生的消費者需求下降，這向來是石油市場揮之不去的逆風，恐限制市場任何低於每桶 100 美元的反彈。