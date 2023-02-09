八貫去年純益年增逾7成 每股賺7.34元創新高

機能布大廠八貫 (1342-TW) 今 (9) 日公布去年第四季與全年表現，在醫療、航太救生等業務帶動下，去年稅後純益年增 75%、達 4.99 億元，每股純益 7.34 元創歷史新高。

八貫董事會今也通過盈餘分配案，擬將配發現金股利 5.4 元，配發率 73.6％，以 9 日收盤價 142 元計算，現金殖利率 3.8％。

八貫去年第四季營收 7.08 億元，季增 9.8%、年增 9.4%，毛利率 31.37%，季增 0.5 個百分點、年增 7.5 個百分點，營益率 25.6%，季增 4.4 個百分點、年增 10.2 個百分點，稅後純益 1.4 億元，季增 7.9%、年增 70.9%，每股純益 2.05 元。

八貫去年營收 25.89 億元，年增 25.2%，毛利率 29%，年增 5.5 個百分點，營益率 21.3%，年增 6.06 個百分點，稅後純益 4.99 億元，年增 74.8%，每股純益 7.34 元。

展望今年，八貫認為，國際觀光景氣回升帶動航空需求增溫，加上中國去年第四季解封，將推升全球航空客運新機需求持續成長，公司目前為全球關鍵航太逃生滑梯布料供應商，預期今年航太救生產品線可望快速成長。

另外，新產品防彈背心外罩訂單總量達百萬碼，已排定出貨至 2024 年第一季；醫療產品線將持續受惠歐美提升醫療病床規模。