鋼聯Q1每股賺0.77元 氧化鋅出貨量年增3.27%

鋼聯 (6581-TW) 今 (25) 日公布第一季財報，受鋅價影響，第一季稅後純益 8551.3 萬元，季減 62.5%、年減 45.2%，每股純益 0.77 元，不過含鋅廢棄物處理量持續提升，第一季氧化鋅出貨量較去年同期成長 3.27%。

鋼聯第一季營收 3.7 億元，季減 47.6%、年減 16%，毛利率 46.77%，季減 3.08 個百分點、年減 14.2 個百分點，營益率 31.68%，季減 9 個百分點、年減 12.8 個百分點，稅後純益 8551.3 萬元，季減 62.5%、年減 45.2%，每股純益 0.77 元。

鋼聯持續擴大含鋅廢棄物處理量，第一季氧化鋅出貨 1.14 萬噸，較去年同期成長 3.27%，展望今年，公司認為，今年氧化鋅已完售且供不應求，將持續新增含鋅廢棄物、提高產品產量，旗下台鋼資源營運上軌道，去年下半年轉虧為盈，今年爐碴再利用、混凝土出貨皆將成長逾 4 成。

鋼聯因應公司營收對鋅價的影響，近年持續擴大其他含鋅廢棄物處理、爐碴再利用、混凝土業務，去年由旗下台鋼資源負責的爐碴再利用、混凝土業務比重已成長至 13%，氧化鋅營收比重從前年 84% 下降至 78%。