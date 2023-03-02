〈鋼聯法說〉氧化鋅供不應求 爐碴、混凝土今年出貨成長逾4成

鋼聯 (6581-TW) 今 (2) 日召開法說會，展望今年，公司指出，今年氧化鋅已完售且供不應求，將持續新增含鋅廢棄物、提高產品產量，旗下台鋼資源營運上軌道，去年下半年轉虧為盈，今年爐碴再利用、混凝土出貨皆將成長逾 4 成。

價格方面，鋼聯表示，目前國際鋅價 3100 美元，今年走勢要持續觀察中國、歐洲煉鋅廠開工狀況，將會看價格調整集塵灰處理費用，若未來鋅價持續下挫，將會調高處理費因應。

鋼聯表示，儘管煉鋼廠對今年市況較保守，但集塵灰處理量預計仍能達 14 萬噸，維持去年水準，目前除了國內煉鋼廠以外，未來也將開始與日本煉鋼大廠進行相關合作。

鋼聯因應公司營收對鋅價的影響，近年持續擴大其他含鋅廢棄物處理、爐碴再利用、混凝土業務，去年由旗下台鋼資源負責的爐碴再利用、混凝土業務比重已成長至 13%，氧化鋅營收比重從前年 84% 下降至 78%。

鋼聯表示，旗下台鋼資源去年下半年營運逐步上軌道，合格率已維持到 100% 水準，去年煉鋼還原碴出貨 12.2 萬噸，預計今年將成長 4 成至 15 萬噸，並看好煉鋼氧化碴需求成長 5 成，帶動出貨提升。

鋼聯表示，台鋼資源再利用後製成的預拌混凝土今年出貨也將較去年成長 40%，達 8.3 萬立方公尺，目前主要出貨低強度混凝土 (CLSM) 與非結構混凝土，預計第二季也將取得綠建材標章，擴大業務範圍。