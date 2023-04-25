〈台幣〉午後風雲變色 連7貶收30.68元 續寫1個半月新低

外資今 (25) 日大舉提款台股，並偏向匯出，新台幣兌美元匯率午後風雲變色，在美元買盤湧現後，匯價翻貶一路走低，回測 30.7 元關卡，終場收在 30.68 元，貶值 3.5 分，為連 7 貶，續寫 1 個半月新低，台北與元太外匯市場成交值合計 16.15 億美元。

新台幣兌美元今天以 30.62 元開盤，早盤一度升抵 30.605 元，出口商適逢月底都有實質拋匯需求，不過，外資態度轉趨保守，熱錢持續流出，新台幣由升轉貶，最低來到 30.685 元，終場貶 3.5 分，收在 30.68 元，台北外匯市場成交金額 10.59 億美元，元太外匯市場成交金額 5.56 億美元。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計顯示，美元指數下跌 0.27%，歐元升值 0.41%，韓元也升值 0.2%，日元小升 0.05%，人民幣則貶值 0.28%，新台幣貶 0.11%，新加坡幣貶 0.07%，越南盾也小幅走貶，亞幣互有升貶。

美國商務部將在 27 日公布第一季國內生產毛額 (GDP) 初估值，投資人將藉此評估美國聯準會接下來的升息步調，此外，美國科技巨擘微軟 (MSFT-US)、Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)、臉書母公司 Meta Platforms(META-US) 等，都將在本周陸續公布上季財報，市場屏息以待。