〈能源盤後〉原油收高 但需求擔憂令本周重挫5%以上 5周來首見

原油期貨價格周五 (21 日) 收高，但因對經濟前景的擔憂引發需求擔憂，本周為 5 周來首次周線下滑。

能源商品價格

6 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 50 美分或近 0.7%，收於每桶 77.87 美元，令本周近月 WTI 期貨價格下跌 5.5%。

6 月交割 Brent 原油期貨價格上漲 56 美分或 0.7%，​​收每桶 81.66 美元，令本周近月 Brent 期貨價格下跌 5.4%。

5 月交割的汽油期貨價格上漲 0.6%，收每加侖 2.60 美元，本周下跌 8.3%。

5 月交割的熱燃油期貨價格下跌近 0.3%，收每加侖 2.49 美元，本周下跌 5.7%。

5 月交割的天然氣期貨價格下跌 0.7%，收每百萬 Btu 2.23 美元，但本周仍上升 5.6%。

市場驅動力

WTI 和 Brent 周四均創下本月最低收盤價，回吐 4 月初所見的大漲。

原油價格 4 月初大漲，係因石油輸出國組織及其盟國 (即 OPEC+) 4 月 5 日宣布，5 月起至今年年底再減產 116 萬桶 / 日。此外，俄羅斯也已決定將減產 50 萬桶 / 日的行動延續到今年年底。

Sevens Report Research 周五報告寫道，由於本周數家大型公司財報與財測糟糕，周四美國發布的經濟數據悲觀，顯示經濟背景不斷惡化，而美國聯準會 (Fed) 的態度仍強硬，消費者需求令人益發擔憂，致使周四油價下挫。

「沒有真正積極理由去介入並捍衛 4 月份 WTI 每桶 79 美元的關鍵技術支撐位。」

總體而言，分析師表示，Fed 和其他大型央行收緊貨幣政策，引起全球放緩或經濟衰退的擔憂，這是本周油價下跌的原因之一，而這些因素抵銷了先前中國經濟重啟帶來的樂觀情緒。

德國商銀大宗商品分析師 Carsten Fritsch 周五報告表示，除了開始質疑中國需求情況外，報導稱俄羅斯儘管遭制裁和禁運，其原油運輸仍持續進行，此消息也打壓了油價。

路透周四報導，4 月份俄羅斯西部港口的石油裝載量超過 240 萬桶 / 日，可能達 2019 年以來的最高水準。

俄羅斯還表示，其普丁總統和沙烏地阿拉伯王儲 Mohammed bin Salman Al Saud 通了電話，其內容要旨是「擴大貿易、經濟、投資和能源領域的互利關係」。

Fritsch 認為，在西方工業化國家經濟前景多空交錯的背景下，短期內可能持續定向階段，畢竟市場供應仍然豐沛。「在我們看來，雖然市場在中期過於自滿，但當 OPEC + 自 5 月開始減產時，市場將再次明顯供應不足。」他說。

2023 年下半年的每日石油供應量可能會比需求量少約 200 萬桶，這意味著發達國家剛剛恢復到「正常水準」的商業庫存可能會再次下降。