〈崑鼎法說〉已開發太陽能案場154MW 維護規模年增逾3成

中鼎旗下廢棄物處理廠崑鼎 (6803-TW) 今 (8) 日召開法說會，公司表示，已開發太陽能案場規模達 154MW，包含自建、外部案場維護，目前太陽能案場維護規模達 476MW，年成長約 35.6%。

崑鼎去年操作 10 座大型都市焚化廠，台灣 8 座、澳門 2 座，總處理廢棄物約 257 萬噸，轉廢為能輸電 14.3 億度，約 39 萬戶年用電量，替代 55 萬噸燃煤發電用量，減碳量 73 萬噸，是 1900 座大安森林公園碳吸附量。

再生能源方面，崑鼎表示，目前已開發太陽能光電已達 154MW，已併聯比例達 66.2%，其中綠電採購比例比達 10%，若包含外部案廠維護業務，總案場維護規模 476MW。

回收再利用業務中，去年廢異丙醇回收 1.46 萬噸，產能利用率持續滿載，再製工業級異丙醇 3450 噸，減少原生物料使用；水處理業務包含台積電南科再生水廠、高雄鳳山再生水廠，以及高雄臨海汙水處理廠，去年處理廢水 2685 萬噸。

崑鼎去年營收有 35% 來自焚化轉電、太陽能售電業務，廢棄物處理收入 31%、整改及機電維護 21%、服務特許權 8%、清運收入 3%，其他則占 2%。ESG 崑鼎去年則已完成溫室氣體盤查，預計本月底完成外部查證，較金管會規定提年 4 前。