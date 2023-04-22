鉅亨速報 - Factset 最新調查：精華(1565-TW)EPS預估下修至16.89元，預估目標價為256元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對精華(1565-TW)做出2023年EPS預估：中位數由16.99元下修至16.89元，其中最高估值19.21元，最低估值15.8元，預估目標價為256元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|19.21
|21.53
|最低值
|15.8
|17.11
|平均值
|17.06
|18.7
|中位數
|16.89
|18.07
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|5,255,740
|5,587,090
|最低值
|4,775,000
|5,068,000
|平均值
|4,998,720
|5,285,770
|中位數
|4,998,500
|5,244,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|20.21
|18.8
|14.78
|25.53
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|5,003,499
|5,401,607
|5,006,588
|6,346,670
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1565/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。